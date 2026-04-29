Imagen de la Policía ensombrecida

Ensombrece la imagen de la Policía la muerte de un excapitán del Ejército recluido en el destacamento en SD Norte. ¿Cuál fue la causa?

Antes que la riqueza del oro los sanjuaneros prefieren el agua de sus ríos, como evidenciaron con la huelga contra la explotación minera.

El PLD volvió a enfilar sus cañones contra el Gobierno al decir que carece de un plan para enfrentar la violencia. ¿Algún comentario?

Luis Abinader es considerado el cuarto presidente mejor valorado de la región. ¿Tendría la evaluación algún significado?

Se supone que será para aplicarse el nuevo plan que se articula para enfrentar el caos en las calles y carreteras. ¿De acuerdo?

Si la canasta básica ha resistido la menor presión inflacionaria de la región se tiene que felicitar a alguien. ¿Quién será ese?

Como al Gobierno se le ha pedido que no cargue a los consumidores el costo del petróleo, volvió a congelar el precio de los combustibles. ¿O no es eso?

Aunque Edeeste dice que mejoró el servicio de electricidad, los apagones demuestran lo contrario. ¿Creemos a Edeeste?