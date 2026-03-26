En otras palabras: Agendapara la crisis

Priorizar exploraciones. Con base en el artículo 17.1 de la Constitución de la República, iniciar con carácter de urgencia campañas de exploración y explotación de yacimientos hidrocarburiferos identificados en la Bahía de Ocoa y la plataforma SP de Macorís, donde existen sistemas con evidente potencial comercial.

2. Compras consolidadas de hidrocarburos líquidos y gaseosos de los sectores públicos y privados, para alcanzar mejores precios y mayores reservas. 3. Aplicación de ley de renovables para producción y mezcla del bio etanol y biodiesel con gasolina y diesel.

La ley de energías renovables tiene mandatos claros sobre el particular, que combinados con la legislación de incentivos de inversión en la frontera, podrían generar nuevas agroindustrias y menor dependencia de combustible fósil importado. La mezcla de gasolina y diésel con bio/carburantes podría ser del 90/10 y del 70/30, respectivamente. 4. Ley de eficiencia y ahorro de recursos.

No existe ninguna justificación para que esta iniciativa, presentada por nuestra organización hace cerca de 20 años, no haya sido aprobada en el Congreso Nacional ni entrado en la agenda de las metas nacionales. Cualquier nación con un instrumento legal de este tipo, bien aplicado, puede reducir hasta un 20% sus necesidades energéticas, y generar muchos mecanismos de economía circular, reciclaje y reutilizacion…5.

Producción de abono orgánico. En nuestro país existen condiciones para escalar de manera significativa la producción local de abono orgánico de alta calidad .

Es necesario fomentar alianzas de las municipalidades con empresas agropecuarias y de insumos agrícolas para aprovechar ese potencial.6. Reforma institucional estratégica para la descentralización de la construcción, reconstrucción, mantenimiento y gestión caminos productivos, canales secundarios de riego, embalses y micro y minicentrales eléctricas en las zonas rurales. Son las comunidades rurales con sus juntas de productores, propietarios y cooperativas campesinas las que deben tener esas funciones, limitándose los ministerios a su fiscalización y regulación. 7.

El Ministerio de Agricultura, en alianza con las comunidades rurales y grupos empresariales debe emprender cuanto antes mejor, un programa de siembra de cultivos de ciclo corto en todo el territorio nacional, así como decretar la prioridad de contar con una reserva estratégica de alimentos. 8. Agricultura urbana y suburbana.

Las municipalidades deben emprender programas de agricultura urbana, suburbana, y de educación y concienciación ciudadana en relación a prácticas de conservación y mantenimiento, así como de buena alimentación. 9. Adquisición/ Fabricación de Flota de Cabotaje Insular y Regional, así como una flota de pesca y su correspondiente cadena de frío.

Por: Pelegrín Castillo Semán

pelegrinhcastillos@gmail.com