El reconocido merenguero Rubby Pérez de 69 años, inició su carrera musical en la orquesta del reconocido merenguero Wilfrido Vargas, donde se formó como cantante y alcanzó gran popularidad.

Santo Domingo. – Con un mensaje cargado de emoción y reflexión, Yuzulka Pérez, hija del merenguero Rubby Pérez, recordó este 8 de abril a su padre, al cumplirse un año de su fallecimiento en la tragedia del Jet Set, una fecha que también coincide con su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, Yuzulka compartió un texto íntimo en el que expresa el profundo vacío que ha dejado la ausencia del artista, al tiempo que reflexiona sobre cómo transformar el dolor en amor. “Hoy es mi segundo cumpleaños sin recibir tu llamada”, escribió, dejando ver la dimensión personal de la pérdida.

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En su publicación, la joven señaló que, pese a la tristeza, ha decidido honrar la memoria de su padre desde la paz y los recuerdos hermosos. “Hoy decido recordarte desde el amor… hoy te escucho cantar y felicitarme en mi corazón”, expresó, evocando los momentos en los que el intérprete le cantaba en cada aniversario de vida.

El fallecimiento de Rubby Pérez ocurrió el 8 de abril de 2025, un hecho que marcó profundamente a su familia y al país. Un año después, su hija reafirma que el legado del artista sigue vivo en su memoria, mientras aprende a sobrellevar el duelo desde el amor.

El mensaje ha generado reacciones de solidaridad entre seguidores y figuras del entretenimiento, quienes han acompañado a Yuzulka en este día tan significativo.