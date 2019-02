PRD es la segunda fuerza política del país.-

El Partido de la Liberación Dominicana es sin lugar a dudas la fuerza hegemónica de la política dominicana, como lo prueba el simple hecho de que ha ganado 5 de las ultimas 6 elecciones Presidenciales que se han efectuado en el país desde 1996 hasta la fecha.

El exagerado gusto criollo por la política se comprueba porque en una media isla de apenas 48 mil kilómetros cuadrados y poco más de diez millones de habitantes, existen alrededor de 30 partidos reconocidos o gestionando su personería jurídica, ante la Junta Centra Electoral aunque muchos de ellos no tengan ni siquiera su directiva completa.

Actualmente en el Congreso Nacional cursa una ley de partidos cuyo propósito declarado es hacer mas diáfanas y transparentes las consultas de la voluntad Popular mediante las urnas. Y de paso rebajando los gastos de las consultas y por extensión las elecciones generales de cada 4 años que cuestan varios miles de millones de pesos que el estado no posee.

EL licenciado Luis Abinader cuya experiencia política no es muy profunda, no se ha dado cuenta de que Hipólito Mejía que es un zorro viejo en la política, le metió de contrabando un Caballo de Troya al PRM, haciendo escoger como secretaria general del mismo a su hija la licenciada Carolina Mejía, en espera de acontecimientos que sirvan a sus propósitos de llegar a la Jefatura Del Estado

Como todavía el Partido de la Liberación Dominica no se ha lanzado de lleno a la política activa con un candidato presidencial es más que probable que cuando lo haga cualquiera que sea su candidato Presidencial vuelva a ganar los comicios en vista de que su militancia sigue sólida y lo que se presenta de vez en cuando son pequeñas diferencias que con el paso de los días se resolverán satisfactoriamente, y lo que sueñan con su división se van a quedar con la cara larga

El partido revolucionario dominicano de la mano del Ingeniero Vargas Maldonado, quien fuera íntimo amigo del máximo líder del PRD doctor José Francisco Peña Gómez, quien fue que lo llevo al partido blanco está llamado a realizar un papel estelar en los comicios del 2020 .

El Partido Reformista que fue en una etapa la fuerza política dominante, Y gobernó durante 22 años, fue construido a imagen y semejanza de su fundador el Doctor Joaquín Balaguer, quien hizo famoso el eslogan “mientras Balaguer respire que nadie aspire” a su candidatura Presidencial, hoy es una caricatura de aquella fuerza política que durante 22 años dirigió los destinos del país pues se encuentra dividido en múltiples pedazos al frente de los cuales hay pequeños dirigentes colorados que les falta mucho para calzarse los zapatos de quien fuera 8 veces Presidente de la República, por lo cual se puede descartar de plano que algún día pueda retornar al poder.