Entérate NY

►Incumplimientos: Lectores nuestros nos escriben. Ni quito ni pongo. Después que el Tribunal Constitucional (TC) aclarara la semana pasada durante la celebración del reciente seminario “Constitución, Diáspora Dominicana; Avances y Retos” efectuado en esta ciudad, y les preguntaran a los jueces sobre el cobro de los 10 dólares, contestaron. Milton Ray Guevara presidente del Tribunal, dijo: “mediante sentencia 602-18 se estableció que “ningún dominicano en el extranjero necesita la tarjeta y mucho menos pagar los $10.00 dólares de impuestos.

Es inconstitucional”. Mientras, el juez Rafael Díaz Filpo manifestó: “solo tienen que depositar una instancia sobre el caso: ¡Ay! Se debe apoderar de un recurso ante el Tribunal en la Unidad de Ejecución de Sentencia y señalar que le están cobrando los 10 dólares, y el TC actuará”. Diiicen los todólogos y opinólogos que el presidente Luis Abinader sigue incumpliendo con sus connacionales en el exterior, porque afirmó en septiembre 2021 “no hay discusión con los 10 dólares, porque no se le debe aplicar a los dominicanos”. A la fecha, el mandatario no ha hecho nada. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=z8bVwO_By34 Ahora que la comunidad tiene la pelota en la cancha, los diputados del exterior, los llamados líderes comunitarios, la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior del Senado del Congreso, partidos políticos, que tanto bla, bla, bla, han manifestado sobre el caso y otros no han dicho esta boca es mía, deben acudir al TC, o seguirán siendo ABM = Allante, Bulto y Movimiento, diiicen. Hay que exceptuar a AlPaís, que ha tenido coherencia y persistencia sobre el caso.

►Es mucho $$$: El cobro de los 10 dólares, según AlPaís, desde abril del 2018 a abril del 2022, basándose en la cantidad de dominicanos no residentes llegados a RD y restándole los 22,542 que recibieron el reembolso, el Estado dominicano se ha adueñado de 41 millones, 922,630 dólares. Esto significa, a partir de la tasa promedio anual del dólar del 2018 al 2022, la cantidad de 2 mil, 310.5 millones de pesos dominicanos. ¡Uff! AlPaís-NY plantea combinar las protestas con la acción judicial para que el gobierno dominicano derogue el decreto 430-17 que obliga el impuesto ilegal de 10 dólares y el quisqueyano tener que pagar una tarjeta de turista al viajar a su propia patria.

►¡Ah!: Más de 1,5 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos dominicanos durante el pasado mes de julio en unas 10 mil 565 operaciones aéreas. Eso es $ y $ muchs 10 dólares, diiicen.

►¿Se va o no? Una fuente política en RD, muy ligada a las altas instancias del gobierno de turno, nos informa lo siguiente: Al cónsul dominicano en NY no lo sustituirán hasta que el presidente Luis Abinader asista a la tradicional Asamblea General de la ONU que se celebra en septiembre de cada año en NYC, porque cambiarlo ahora no hay tiempo para uno nuevo acreditarse ante el Departamento de Estado de USA, ya que se lleva más de mes y medio cumplir con los trámites, y el mandatario necesita de su asistencia. Eligio Jáquez iría a una importante cartera en la RD, diiicen. Cuando le preguntaron a ¿Cuál? El todólogo cantó: https://www.youtube.com/watch?v=shOpJ7aGqoI

►Los nuevos consulados en NJ y Orlando: Están entregando los pasaportes VIP directamente en menos de 24 horas. Sus cónsules son Aníbal Pichardo y Holy Matos. En NY tardan más de un mes, diiiicen quisqueyanos afectados. Para documentos rápido visite en estos consulados, con amplios locales, confortables, cómodos, modernos y un personal de primera en servicios y atenciones, afirman criollos en NJ y Orlando. ¡Bueeeno! La sede en Paterson-NJ está ubicada en la esquina de las calles Market y Veterano en Paterson, frente al City Hall, con teléfono 973-684-7491. En Orlando está ubicado en el 617 East Colonial, con Teléf. 407-237-0195.

►La Revista Rumbo en NY: No hay la menor dudas de que la revista “Rumbo”, en papel satinado calibre 80, full color, y 8½ x 11, que dirige el experimentado y versado escritor Rolando Robles, está jugando un importe rol dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana, con informaciones y/o análisis que establece diferentes tópicos y personajes quisqueyanos en la urbe. Sale gratis mensualmente, Entérate NY reproducirá el link de la misma mensualmente para que nuestros lectores también conozcan más detalles sobre nuestra comunidad. Ver: https://elrumbodenuevayork.com/ ¡Vivimos, seguimos disparando! Como dice su autor.

►Un valor dominicano en NY: José Miguel Rodríguez, oriundo de Santiago de los Caballeros, actualmente es el director financiero de la corporación High Class-NY, y viene brindando un servicio ejemplar a favor de cientos de taxistas y clientes. Anterior a sus funciones compartía su labor en la industria con algunas instituciones de su pueblo, enviando ayuda a personas necesitadas, entre otras cosas sillas de rueda, bastones, medicamentos, alimentos y regalos en tiempo de navidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “José Miguel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Distintas organizaciones, en asociación con los gobiernos estatales y locales, bancos de comida y otras instituciones, se esfuerzan por proveer alimentos de emergencia a las familias más necesitadas. Mayor información, si vive en la Gran Manzana: https://www.nycfoodpolicy.org/coronavirus-nyc-food-reports/ En NJ: https://www.nj211.org/dont-go-hungry-get-help

►Cultura general: Las abejas buitre, como así se conocen, son una especie que no mucha gente sabe de su existencia. De acuerdo con el portal = https://www.howtogettingridofbees.com/what-are-vulture-bees-is-their-honey-edible/, disponen de una serie de herramientas que les permiten separar la carne adherida a los huesos de pequeños animales muertos. La evolución les ha permitido disfrutar de una especie de afilados dientes para conseguir desmenuzar y separar pequeñas cantidades de carne. Las abejas buitre se encuentran principalmente en América del Norte y del Sur. Las primeras colonias fueron descubiertas en el 1992.

►Dólar y euro hasta este domingo 21 de agosto: Compra del dólar 53.00 y venta 54.46; Compra euro 52.84 y venta 56.52

►Combustibles del 20 al 26 de agosto, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

