►Partidos políticos RD en acción EUA: Los partidos políticos dominicanos “Liberal Reformista” (PLR), del fenecido Amable Aristy Castro, y Reformista Social Cristiano (PRSC), desarrollarán actividades, por separados, en USA. Del PLR, que ahora dirige su hija Karina Aristy Cedeño, vendrá una alta comisión en el presente mes, compuesta por Aida Nilsa López, Peter Amable Sánchez Aristy, Julio César Cedano, Servio E. Read Soto, César Feliz Feliz, Hayrold José Ureña, y Francisco Martínez Gustavo, quienes visitarán a Florida los próximos días 18 y 19; del 20 al 21 a NYC; el 22 a Filadelfia; el 23 a Boston; y el 24 y 25 a Puerto Rico, para contactar y coordinar la reestructuración de las distintas filiales en el exterior, nos informó el empresario en NYC, Juan Jiménez, miembro del “Consejo Presidencial del PLR” y coordinador general de la organización en la circunscripción 1-EUA. Mientras, el PRSC efectuó este domingo un encuentro con la dirigencia reformista de Lawrence-Massachusetts, en el restaurant “Pez Dorado”, ubicado en el 676 de la calle Essex, a las 2:00 de la tarde, donde se trató sobre la reestructuración de la filial del “Gallo Colorao” en ese estado y de otros. Orlando Rosado, vice presidente para Ultramar y presidente de la filial en NY, dirigió el encuentro.

►De ex cónsul en NY al actual: En declaraciones que ofreciera la semana pasada el ex cónsul dominicano en NY, Carlos Castillo, lanzó un reto al actual incumbente, Eligio Jáquez, “para que explique por qué se ha abandonado el acercamiento que mantenía la sede con la comunidad, dándole asesoría legal a los prisioneros y los miércoles se les comunicaba vía telefónica de manera gratuita con sus familiares”. Además, “se monitoreaba constantemente a los deportados y se le ofrecía asesoría”. “Nada de eso existe, en detrimento de cientos de familias quisqueyanas con igual número de seres queridos presos en diferentes cárceles neoyorkinas”. Lectores de “Entérate NY” apoyan a Castillo, quien gestionó la libertad de muchos presidiarios criollos e impidió varias deportaciones de ellos. Nos envían como pruebas los siguientes links: Veamos: 1- Consulado RD-NY cierra durante 2019 visitas a presos dominicanos = https://www.elcaribe.com.do/panorama/consulado-rd-ny-cierra-durante-2019-visitas-a-presos-dominicanos/ 2- Cónsul RD en NY evita dos intentos deportación contra dominicano = https://hoy.com.do/consul-rd-en-nueva-york-evita-dos-intentos-deportacion-contra-dominicano/ 3- Cónsul continúa defendiendo connacionales están en prisión = https://prensalatina.net/index.php/mas/7613-consul-dominicano-ny-continua-defendiendo-connacionales-estan-en-prision/ 4- Cónsul ordena asistencia legal preso dominicano = https://almomento.net/consul-dominicano-defiende-connacionales-en-prision/ 5- Consulado RD en NY apela 7 deportaciones = https://acento.com.do/actualidad/consulado-rd-nueva-york-apela-7-casos-deportaciones-dominicanos-8449443.html 6- Denuncian violaciones en cárcel NY mientras esperaban deportación = https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/mujeres-denuncian-fueron-violadas-por-agentes-en-carcel-federal-de-brooklyn-mientras-esperaban-deportacion-AG7844211 Esperamos que dice Eligio sobre eso, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan. Otro contestó: “A Castillo lo mantienen al tanto de todo lo que sucede en la sede”. Alguien pregunta ¿Quién será?

►Eso se llama ser tumba polvo: Recientemente, un funcionario del consulado dominicano en NY planteó y se regodeó al plantear “que en RD no hay inseguridad sino pequeños raterismos y una percepción errática por casos que se difunden en los medios y las redes sociales”. “En NY se dicen muchas cosas de RD que no son”. “La gente en NY cree que en RD están atracando y haciendo cosas que no existen”, “son pequeños raterismos” que hay, aseguraba el empleado. Lectores nuestros nos envían estas recientes publicaciones: 1- Quejas por inseguridad en barrios Gran Santo Domingo = https://noticiassin.com/pais/continuan-quejas-por-inseguridad-en-barrios-del-gran-santo-domingo-2-1396999 2- Asaltos últimas horas hace temer posible resurgimiento del crimen = https://conpuntoycoma.com/2023/03/03/asaltos-ultimas-horas-hace-temer-posible-resurgimiento-del-crimen/ 3- Delincuencia arropa provincia de Monte Plata = https://elpregonerord.com/delincuencia-arropa-a-la-provincia-de-monte-plata/ 4- Hipólito dice no temer a la delincuencia porque anda con “3 coroneles y 7 ametralladoras” = https://www.facebook.com/DiarioLibre/videos/hip%C3%B3lito-mej%C3%ADa-dice-no-temer-a-la-delincuencia-porque-anda-con-tres-coroneles-y-/1064009097743756/ 5- No es desde ahora que a los dominicanos les preocupa la inseguridad = https://www.diariolibre.com/actualidad/inseguridad-ciudadana-preocupa-en-la-republica-dominicana-HM29169592 Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “por eso es que a ese empleado consular le llaman “lambón”, “tumba polvo”, “limpia saco” y “el serrucho”. ¡Ay, ay, ay!

►JCE: La JCE se ha propuesto empadronar para el 2024 un millón 200 mil dominicanos y en EUA lo hacen más del 80%, principalmente en la circunscripción Uno (NY, NJ, Connecticut, Pensilvania, Washington DC, Massachusetts y Rhode Island, entre otros), votos suficientes para determinar el triunfo electoral en las próximas elecciones, diicen. Por eso es el interés de los partidos políticos en conquistar una plaza como la norteamericana. ¡Wepa!

►Desestimación a comunidad RD en exterior: Analistas dominicanos en El Bronx y Alto Manhattan nos escriben un extenso documento, que vamos a dividir para otra entrega. Ni quito ni pongo. Diiicen que están envolviéndose y/o envolviendo a oficiales electos dominicanos en EUA para dedicarse apoyar la reelección del presidente Luis Abinader y desatender los problemas en sus comunidades. Los gobiernos en RD, incluyendo el actual, se pasan años tras año ofreciendo “villas y castillos” a sus connacionales en Ultramar. El mandatario debería cumplir promesas que ha formulado a la comunidad en el exterior. 1- Anunció vuelos a menos de 500 dólares. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2021/12/14/700984/abinader-anuncia-vuelos-especiales-a-menos-de-500-dolares-desde-nueva-york-por-fechas-navidenas 2- En septiembre 2021 dijo se eliminarían los 10 dólares al entrar a la RD. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ObkCpVCfm6A&t=10s

►Comunidad espera y espera: Los sabiólogos y todólogos en el documento añaden que el presidente Abinader manifestó en el recién discurso de Rendición de Cuentas “su compromiso con la diáspora dominicana y dejar bien claro que en la política exterior de gobierno esta es una de sus prioridades”. Diiicen que la comunidad en la exterior espera y espera de parte del presidente y los legisladores, porque ha estado huérfana desde hace muchos años. 1- Viene solicitando modificar la ley 716 del 1944 (79 años) sobre los consulados, para reajustar los elevados precios de sus servicios (pasaportes, poderes, etc.) 2- “Reducir los $109 dólares de impuestos al comprar un boleto aéreo”. 3- “Derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y $80 si pasa más de tres meses”. 4- “Legislar para aprobar por Ley el no pago por la primera maleta en las líneas aéreas”. 5- “Permitir llevar un vehículo con 8 años de uso”. 6- “Instalar la sucursal del Banco de Reservas”. 7- “Establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas, que al año suman más de $15 mil millones de dólares entre remesas directas, con familiares, amigos y miles de furgones conteniendo alimentos, medicinas, útiles deportivos, escolares, de hospitales y otros enseres. 8- Aumentar a US$7 mil dólares al año el monto de la gracia navideña, debido a que todo ha subido el doble. Pero, diiicen los opinólogos, que todo esto se ha desestimado por parte de los gobiernos.

►Lo que presentan como logros: Los observadores criollos en los “nuevayores” precisan que el actual gobierno y el PRM presentan nimiedades como logros hacia la comunidad dominicana en el exterior, con 2,835,593 viviendo oficialmente, según informe del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos Residentes en el Exterior, y con datos recogidos hasta diciembre de 2022 en más de 111 Estados o territorios. Dichos logros son: la entrega de 18 apartamentos; instalación en el Consulado RD-NY del “Instituto Postal Dominicano -INPOSDOM-“; “Defensor del Pueblo”; “Gabinete de Política Social del Gobierno”; “Familia Feliz”; “Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre -INTRANT-”; “Pro Dominicana”; “Dirección General de Jubilaciones y Pensiones -DGJP-”; “INDEX”; Tribunal Superior Electoral -TSE-”; “Titulación y Terrenos del Estado”; “Interior y Policía”; “UASD-”; “JCE”; “Aduanas”; y “Seguro de Salud y Funerarios para Todos -SENASA-”, sobre esta última el mandatario en su recién discurso informó que ya se han inscrito más de 3,000 dominicanos en Ultramar. En RD hay inscritos 7 millones 300 mil. ¡Ah! Cientos de compañeros se están nombrando en esas dependencias, diiicen. Ver: Nómina pública aumenta = https://www.diariolibre.com/economia/empleo/2023/03/03/nomina-publica-subio-en-2022-con-salario-promedio-rd33946/2244219

►La importancia política del dominicano en EUA: La importancia que políticamente tienen los dominicanos en EUA, es por lo siguiente, diiicen los sabiólogos. De los 2,835,593 que residen en el exterior, 2,393,718 viven en EUA (84.40%), por eso, el Estado se propone instalar esas mismas dependencias en los 8 consulados existentes en USA. Un ciudadano en Queens vociferó “vuelve y vuelve”, “vuelve y vuelve”. Otro contestó “los votantes dominicanos en USA decidirán quién será el nuevo presidente de la RD 2024-2028”. ¡Ay!

►Encuentros fallidos: Los opinólogos del patio analizaron, discutieron y determinaron que los múltiples encuentros que el gobierno de RD y legisladores del PRM han efectuado en USA con la comunidad han sido fallidos. 1- “El Foro Internacional Dominicanos en el exterior” que hizo el senador Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior, en mayo 2021, con partidos políticos, comunitarios, clubes, asociaciones, bodegueros y ciudadanos comunes, prometiendo resolver muchísimos de los problemas planteados. Ver: https://www.senadord.gob.do/comision-de-senadores-da-apertura-al-foro-internacional-dominicanos-en-el-exterior/ 2- Abinader encabeza primer consejo de ministros en NY (septiembre 2021) y se reúne con la comunidad = https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/abinader-encabezara-primer-consejo-de-ministros-en-nueva-york-EJ28213676 3- Senador PRM se reúne con senadores NY = https://www.senadord.gob.do/senador-alexis-victoria-se-reune-con-senadores-del-estado-de-new-york/ 4- Diputados RD visitan dominicanos en EU = https://elnacional.com.do/diputados-visitan-dominicanos-en-eu/ 5- Pacheco recibe grupo diáspora dominicana = https://elnacional.com.do/pacheco-recibe-grupo-diaspora-dominicana/ Un ciudadano en Queens vociferó ¡vuelve y vuelve!, ¡vuelve y vuelve!

►Picadillos: 1- Delincuentes se han ido a EEUU vía México = https://elnacional.com.do/delincuentes-dominicanos-se-han-ido-a-eeuu-via-mexico/ 2- Apoyo FF.AA. a PN ha reducido violencia en RD = https://www.ultimasnoticias.com.do/2023/03/02/ministro-de-defensa-dice-apoyo-ff-aa-a-la-policia-ha-reducido-violencia-en-el-pais/ 3- Juventud y empleo en RD = https://elnuevodiario.com.do/juventud-y-empleo-una-asignatura-que-aun-no-aprueba-el-gobierno-del-prm/ 4- Abinader definió agenda hacia Haití = https://www.elcaribe.com.do/opiniones/vision-global/abinader-definio-agenda-hacia-haiti/#.ZAJC9-JAmPo.whatsapp 5- Oposición asegura se despeja el camino reelección = https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2023/03/01/partidos-de-oposicion-se-despeja-camino-reeleccion-abinader/2241027 6- ¿Pacto para cumplir la ley? = https://almomento.net/pacto-para-cumplir-la-ley/

►Un valor dominicano en NY: Mavel Flores es una joven dominicana oriunda de la capital con años en la Gran Manzana, estudiante universitaria, que dedica gran parte de su tiempo a su familia, a orientar jóvenes sobre el buen comportamiento que deben tener ante la sociedad, exhortándolos asistir a las iglesias, clubes y auxiliar las organizaciones sin fines de lucro, ya que su labor va dirigida a beneficiar la comunidad. Con su accionar, Flores viene poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Mavel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Una de las librerías más famosas del mundo se llama The Strand, fundada en 1927, ubicada en el 828 Broadway con la calle 12, próximo a Unión Square, en Down Town-Manhattan. Tiene 18 millas de libros (29 kms.) y 2.5 millones de libros”. En esta librería hay libros raros, nuevos, usados, autografiados y algunos que cuestan miles de dólares, por su historia o porque son autografiados.

►Servicio comunitario: Lotería de vivienda en Brooklyn = https://costaverdedr.com/loteria-de-vivienda-en-brooklyn-exhortan-dominicanos-participar/

►Dólar y euro hasta este domingo 5: Compra del dólar 54.87 y venta 56.11; Compra euro 57.39 y venta 61.00

►Combustibles: Del 25 de febrero al 3 de marzo se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com