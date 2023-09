Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

¿Se cumplió el plan?: Votantes dominicanos en El Bronx, Alto Manhattan, Queens y Brooklyn en NY; al igual que en Paterson-NJ y el estado de Pensilvania, dicen tener sus dudas sobre los resultados de la elección de los diputados del PRM, Norberto Rodríguez y Kenia Bidó, durante la reciente «convención cerrada», efectuada el pasado domingo 17 en la Circunscripción 1-USA. Detallan: Se predijo hace 3 meses que el PRM tenía interés que los actuales diputados salieran elegidos para tumbar el comprobado y denunciado fraude hecho a Yomare Polanco. Asimismo, desactivar el expediente del fraude número 2:22-cv-02598-ER, folio 56, depositado en la Corte de Pensilvania-USA. Las sentencias judiciales a favor de Yomare en RD fueron desacatadas. Ahora el PRM alegará que por su liderazgo Rodríguez y Bidó ganaron, que no hubo fraude en el 2020. Sin embargo, las instancias judiciales hablaron de las serias anomalías.

El TC =https://www.youtube.com/watch?v=KWkQDRHkXZwEl TSE = https://www.ultimasnoticias.com.do/2020/07/31/tse-ordena-reconteo-de-votos-nulos-en-circunscripcion-1-en-ee-uu/

La JCE = https://www.youtube.com/watch?v=FLbNdu4jChw

Se hizo la «convención cerrada» con 78,356 inscrito y solo votaron 6,094 perremeístas dejando de ejercerlo 72,262. ¡Huumm! ¿Abultamiento? 5 días después es que los resultados fueron dados a conocer desde la RD, porque estaban “acotejando” los porcentajes, diiicen. Votó un 7.77% con 92.33% de abstención. ¡Uff! Ahora el diputado Norberto vocifera «fui el candidato más votado. Es cierto. De los 78,356 sacó 1,046 votos (1.33%); Bidó obtuvo 995 (1.26%); y Cirilo Moronta 983 (1.25%). Este último con solo 15 meses en el PRM quedó en tercer lugar por su liderazgo comunitario, aunque hubo mucho intento de boicot a lo interno de la seccional en su contra.

►¿La predicción?: Lectores de Manhattan nos envían la predicción del « llamado triunfo» de los diputados fantasmas del PRM (Norberto, Kenia y Servia Iris Familia) publicada en la prensa nacional el pasado 12 de junio. Veamos: «Imponer 3 diputados para tumbar denuncia fraude» = https://hoy.com.do/enterate-ny-desesperado-por-figurear-mas/ Una fuente del PRM-RD nos informó que el PRM ha decidido imponer la reelección de sus 3 diputados en la Circunscripción 1-USA e invertirá los recursos económicos y personal necesarios para que ganen en la convención. De esa forma, el partido iniciaría una campaña para tratar de tumbar la denuncia del fraude ante la opinión pública y el expediente depositado en la justicia de USA. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=5GXCMckV7F0 El partido oficial hará todo lo posible para que Polanco pierda y así alegar que no posee el llamado arraigo, ni tampoco se le hizo fraude. El PRM ha instruido a dirigentes y funcionarios gubernamentales en NY y otros estados imponer a los reeleccionistas legisladores. El interés son Bidó, Rodríguez y Familia. Los altos dirigentes tienen a su favor que el partido ha decidido realizar “primarias cerradas” en todo el exterior, votando solamente los inscritos en el padrón de la organización, lo que le facilitaría bajar línea. ¡Ay! La JCE no supervisará el proceso en Ultramar. Los altos dirigentes serán “Ley”, “Batuta” y “Constitución”. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►Sorpresa: El diputado perremeísta Norberto Rodríguez presentó la semana pasada una copia (29 junio 2021) de una resolución suya en la Cámara de Diputados de que por él se instaló la sucursal del Banreservas en el Alto Manhattan. ¡Wao! Hay un bochinche en la comunidad porque nunca se supo de eso. Todo fue en secreto. Diiicen que van a someter esa copia a un «experticio» porque le huele a plagio. ¡Ay! Prometió y no cumplió, diiicen. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=OY5K2pwvC2o Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó «el diputado + votado ya contrató los servicios de periodistas mediáticos en RD para que escriban y hablen a la comunidad de “su buen desempeño” como legisdlador en el exterior». Otro contestó «aunque la mona se vista de seda, mona se queda» ¡Bueeeno!

►Continúan demandando de Yomare retomar política: Votantes dominicanos en la Circunscripción 1-USA continúan demandando del doctor Yomare Polanco retomar la actividad política y sus aspiraciones a diputado. Anteriormente ya lo habían solicitado numerosos líderes políticos y comunitarios incluyendo comunicadores, artistas, religiosos y otros sectores de la diáspora. Ver: https://elpregonerord.com/lideres-politicos-y-comunitarios-piden-a-polanco-reconsiderar-postulacion-como-diputado-de-ultramar/ En documento que hicieran llegar a Entérate NY, los votantes quisqueyanos afirman «siempre hemos estado huérfanos por parte de los diputados que ha tenido la Circunscripción, porque solo se preocupan por sus intereses personales. Por eso demandamos de Yomare que retire su posición de no participar en política, porque él siendo diputado sí tenemos garantía de que legislará a favor de la comunidad, porque desde hace décadas se ha caracterizado, con sus propios recursos (mucho$$$), en ayudar asociaciones, clubes, iglesias, deportistas y comunitarios; es un filántropo que no escatima esfuerzo en auxiliar sus connacionales; por eso es que lo necesitamos y queremos, porque siendo legislador se convertiría en la salvación de miles de dominicanos en territorio estadounidense y beneficioso para la RD”. Un ciudadano en Manhattan vociferó «que no cunda el pánico si Yomare es candidato por algún partido». Otro le contestó «que vuelva y vuelva». Una señora que pasaba entre ambos dijo «si es candidato, muchos tomarán Pepto-Bismol para la descomposición estomacal (d…..a)” ¡Ah! Precisamente este medicamento lo fabrica su laboratorio Guardian Drug Company, considerada una de la más importante compañía contratista manufacturera de productos farmacéuticos en los EUA. Y como diría el inmortal narrador de béisbol, Buck Canel: «No se vayan que esto se pone bueno».

►Abel viene a NY: El PLD-NY informa que el candidato presidencial del partido, Abel Martínez, viene a NYC este próximo jueves para tener contacto con la comunidad. Visitará otras ciudades adyacentes a la Gran Manzana. Observadores políticos criollos en el Alto Manhattan sostienen que su campaña no se siente, no arranca en los «nuevayores», al parecer, la dirección de campaña está floja y cuando suele hacer una actividad, la misma parece un «entierro de gente pobre». Miembros de la base, diiicen esperar de Luis Lithgow, que tiene un par de semanas como nuevo presidente estatal de la entidad, dinamice y reorganice la organización, porque el PLD en Gran Manzana, el lugar de mayor caudal de votos en todo el exterior y con más votantes que muchas provincias en RD, ha perdido 3 elecciones consecutivas y para el 2024 desde ya se ve a un dominicano leyendo la obra del laureado escritor colombiano, Gabriel García Márquez «Crónica de una muerte anunciada». ¡Huumm!

►Precandidatos a diputados PRSC: El PRSC en NY ha presentado sus precandidatos a diputados por la Circunscripción 1-USA. Son ellos los compatriotas Alberto Jiménez, Evelyn Nolasco y Andrés Meléndez. Un ciudadano en la avenida Sherman vociferó «desde ahora y hasta el día de las elecciones, el candidato oficial de cualquier partido, si trabaja para ganar, tendrá que gastar varios cientos de miles de dólares, diiicen los sabiólogos, todólogos, opinólogos y analistólogos”. ¡Uff! Otro cantó «y los cuarto$ dónde están, en el National City Bank» ¡Vueltas al globo y buena suerte!

►Reconoce y enaltece labor «300 con Leonel»: Al participar de la cena-gala que anualmente le ofrece el proyecto «300 con Leonel», que dirige Geraldo Rosario, entre otras cosas Leonel Fernández dijo: “Este movimiento es un grupo muy creativo, va realizando proyectos, haciendo cosas y entiende muy bien el papel de la comunicación en la política. El movimiento ya tiene seis años, y cada vez que vengo a NY hacemos alguna actividad, y esto no es solo durante períodos electorales, ha sido de manera consistente y permanente, lo que significa que ha asumido valores, principios y creencias que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia en la RD, por la defensa de la Constitución, la promoción de la paz, el progreso y la prosperidad de nuestro país. Eso es lo que presenta «300 con Leonel». Se parece mucho a un partido político, porque un partido político se forma con la finalidad de representar intereses de distintos sectores de una sociedad». En cuanto a la persona de Rosario, sostuvo es una labor patriótica; “él cree que esa labor patriótica debe canalizarse a través de la FP, ha sido sistemático en eso, ya lleva años con el movimiento, y no lo hace solo en períodos electorales, también no electorales, reitero, hay una consistencia y perseverancia en la conducción de un proyecto político que refuerza la democracia y el progreso en la RD”. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=FaLVSLvSg88.

►¿Y qué de la alianza entre PRM-AlPaís?: Observadores políticos dominicanos en El Bronx se están preguntando ¿por qué no se ha consumado la anunciada alianza política entre los partidos PRM y AlPaís. ¿Habrá o no juntadera?

►Un valor dominicano en NY: Luis Ferreras, oriundo de Barahona, cuya estadía en NYC se prolonga por más de 40 años, es profesional de las finanzas, posee su oficina en la Suite No. 206, en el 148 de la avenida Post, casi con la calle 207, en el Alto Manhattan (212-304-8271). Desde allí ofrece asesoría y orientación sobre inmigración, traducciones e Income Tax, entre otros servicios. En muchos casos ofrece sus servicios gratuitos a personas de escasos recursos económicos, enarbolando así la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Luis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Con diversas actividades se inició en los EUA el pasado 15 de septiembre hasta el próximo 15 de octubre, el «Mes de la Herencia Hispana». Se escogió esta fecha porque durante el transcurso de este mes los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chile y México celebran sus independencias, y nació la idea de celebrarla en conjunto para destacar los logros, aportes y contribuciones de los hispanos en territorio estadounidense. Se inició en junio de 1968, época en que el movimiento por los derechos civiles estaba creciendo, y el entonces presidente Lyndon B. Johnson firmó una orden ejecutiva para conmemorar por una semana a la comunidad hispana. Pero, no fue hasta 1988 cuando el presidente Ronald Reagan extendió la celebración a un mes. En EE. UU., los hispanos representan la principal minoría. Unos 63 millones de ellos residen diseminados en los 50 estados, incluyendo 2 millones 300 dominicanos, según el último censo. En el mundo hay 21 países hispanohablantes. El español es hablado por 493 millones de personas, incluyendo la república de Guinea Ecuatorial, en África.

►Servicio comunitario: Si alguien le contacta para preguntar sobre sus beneficios del programa SNAP (Cupones de alimentos) o intenta sacarle información confidencial a cambio de un premio TENGA CUIDADO. Más información: https://www.fns.usda.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 24: Compra del dólar 55.97 y venta 57.04; Compra euro 59.62 y venta 62.82

►Combustibles: Del 23 al 29 de septiembre: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

