Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Nuevas medidas consulado RD-NY: El nuevo cónsul en NY, Jesús -Chú- Vásquez, está tomando medidas que él considera debe aplicar como incumbente. Diiicen que cada profesor tiene su librito. Llega al consulado a las 8:00 AM. Puso su director administrativo, el operativo y su asistente personal, que los trajo desde RD. Vendrán más cambios, nos informaron. Dispuso que las labores sean en dos horarios. De 8:00 AM a 3:00 PM y de 9:00 AM a 4:00 PM. Todos los empleados han tenido que presentar una identificación, residencia o ciudadanía. Tendrán un día libre (8 horas) a la semana que se les rebajará $, y 1 hora diaria menos en los 4 días laborables, también se le rebajará. De las 40 horas a la semana solo trabajarán 28 horas, según lo planteado por el cónsul a los directores departamentales durante la reunión el pasado viernes. El sueldo mínimo en la sede consular eran US$600.00 por las 40 horas semanal = $15 la hora. Los que ganan sobre los mil dólares semanal tendrán mayores rebajas. El que quiera, quiera y si no no …… dijo Chú. Nos informa una fuente que esa reducción se aplicará a unos 140 empleados, entre la sede central y las oficinas consulares en El Bronx, Brooklyn, Alto Manhattan, Long Island y Connecticut, que trabajando solo 28 horas a $15 la hora ganarán US$420, para un ahorro de 180 semanal por cada empleado x 140 que hay = $25,200 dólares semanales se ahorraría el nuevo cónsul. Algunos empleados de administraciones anteriores ya se están encontrando todo malo, que debería dejar todo igual como lo encontró porque son perremeístas y él no va a superar la gestión de Jáquez, comentan en voz bajas algunos “compañeritos” en sus despachos y pasillos.

►Reunión entre Chú, Yulín, Tontón y John: El gobierno de los seudónimos, diiicen en El Bronx. Hubo una reunión entre el cónsul Chú Vásquez, el presidente de la seccional PRM-NY, Yulín Mateo; el director político del partido, Tontón Rodríguez, y John Sánchez, secretario general. Una fuente nos informó que los perremeístas le solicitaron al cónsul que antes de tomar esa medida de rebaja de sueldos y días laborables, eliminara las múltiples funciones, con sueldo de más de mil dólares semanales, que vienen desempeñando algunos empleados desde los gobiernos del PLD, para no maltratar a los compañeros del partido. El cónsul dijo que estudiará la situación. Diiicen que muchos están llevando y buscando padrinos. Hay un personaje que antes se iba a las 11 AM del consulado hacer “diligencias y diligencias” ahora llega más temprano y sale después de las 4:00 PM. Se acabaron las diligencias. Diiicen que Eligio Jáquez y Carlos Castillo (ex cónsules) están informado de todo. ¡Huuumm! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: ¿no querían cambio? Otro contesto “cojan cambio”. Una señora que pasaba entre ambos dijo “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Hay funcionarios consulares que advertirán al nuevo cónsul que se cuide de un empleado de quinta categoría que posee una “maestría en “lambonismo”; un post grado en “tumbapolvismo”; una especialidad en “oportunismo”; un master en “hiiiiipocresía”; y un diplomado en “cinismo” que raya la conducta y modales de cualquier persona que diga ser dominicano. ¡Ay!

►¿Legitimidad o no en juramentación del cónsul?: Sabiólogos y todólogos analizaron la juramentación del nuevo cónsul en NY, Jesús -Chú- Vásquez, en un ambiente de discusiones, comparaciones y desglose de llamadas acciones diplomáticas, en la esquina de la avenida Saint Nicholas con la calle 182 (próximo donde venden la habichuela con dulce), y concluyeron que carece de legitimidad dicha juramentación porque fue hecha por Eligio Jáquez, que para el pasado 1 de septiembre cuando le hizo el juramento a Chú, era un ciudadano común y corriente, porque había sido sustituido como cónsul el 16 de agosto, mediante decreto 420-24, pasando a ser Asesor del Poder Ejecutivo en la RD, y 15 días después es que juramenta a Chú, debiendo ser un “Notario Público” en ausencia de un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). Diiicen que es una falta de respeto a la comunidad, que una situación tan solemne la hayan chabacaneada y la comunidad haya sido timada. Ver: https://almomento.net/protocolo-en-el-traspaso-consular-opinion/ Ley No. 716, sobre las funciones públicas de los Cónsules dominicanos = https://docs.republica-dominicana.justia.com/nacionales/leyes/ley-716.pdf Guía de protocolo institucional y normas sociales = https://www.inesdyc.edu.do/wp-content/uploads/2023/10/Guia-de-protocolo-institucional-y-normas-sociales-enero2023.pdf.

►A lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta: Observadores comunitarios y políticos dominicanos en el Alto Manhattan se muestran en desacuerdo con los tantos empleados que tiene la Dirección de Cultura en NY, y diiicen: “A lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta”. La ministra de Cultura-RD (DCDEX), Milagros Germán, envía a sus 3 oficinas en el exterior la suma de $5 millones 587,716.99 pesos = $93,284.09 dólares mensual. El local en NY paga 21,995 dólares (RD$1,317,500.50) más del 90 % del monto asignado a esos fines; además, cuenta con 27 empleados de 34 que figuran en nóminas del exterior. Solo a esta oficina le corresponden $56,750 dólares (3 millones 399,325 pesos) en nómina, que representan el 81 % del total destinado para cubrir los pagos a los empleados. En tanto, el pago mensual a los restantes empleados entre Nueva Jersey, en Boston y Lawrence suman 12,900 dólares para el pago mensual. Ver: https://www.diariolibre.com/amp/usa/actualidad/2024/09/01/lo-que-cuesta-mantener-las-oficinas-de-cultura-en-el-exterior/2830640 A pesar de que los servicios que estas oficinas ofrecen no son indispensables para los dominicanos en el exterior, que ya supera los 2.8 millones en USA, los representantes del gobierno del PRM defienden la extensión de entidades públicas para estar «más cerca de la diáspora». ¡Huumm! Todo esto sumado a las 14 dependencias gubernamentales que hay en el consulado-NY (SeNaSa, Familia Feliz, Index, La Mano Amiga, Defensor del Pueblo, Ministerio de Interior y Policía, Intrant, UASD, ProDominicana, InPosDom y Aduanas, entre otras) en la mayoría de ellas sus empleados son numerosos y el pre$upue$to ¡Uff! Un opinólogo dijo en Queens: “Mientras el gobierno baraja una reforma fiscal que incluirá la disminución del gasto público y aumento de los ingresos” en el exterior se baila la danza de los millones en las instituciones públicas.

►Presidente Abinader en USA: Fueron muchos los “compañeros”, trajeados con corbata y zapatos lustrados, que acudieron al aeropuerto Newark-NJ a recibir al presidente Abinader. No le pudieron entregar documentos, cartas y solicitudes de nombramientos por montones en sobres y folders; luego el mandatario acudió a la Conferencia sobre Infraestructura de Inversión en América Latina y el Caribe, en la avenida Park, entre las calles 45 y 46 en Manhattan, tampoco lo lograron. Siguieron al mandatario hasta la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC, donde fue el orador en la 27.ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Tampoco le pudieron entregar. Fueron al aeropuerto JFK cuando se iba de regreso a RD. Tampoco lo lograron. Una prestante dama, con influencia en el PRM de allá y aquí, pidiendo reserva de su identidad, nos informó que Abinader vuelve a NY. 1- “el 20 de este mes a participar de la 79.º sesión de la Asamblea General de la ONU. 2- Asistirá a la escuela Gregorio Luperón, en el Alto Manhattan, a la exhibición de un documental. 3- También asistirá a la inauguración de una extensión de Radio Televisión Dominicana (RTVD) en NYC, que dirigirá el comunicador Rusking Pimentel, y por eso renunció, hace pocas semanas (19 de julio 2024) como asesor principal y director de comunicaciones del senador estatal por el distrito 32-NY. 4- Abinader entregará reconocimiento a 22 dominicanos sobresalientes dentro de la comunidad quisqueyana en USA.

►Una mala jugada: En el PRM-NY y NJ no todo es color de rosa. Diiicen que Yulín Mateo y Lucilo de los Santos (presidentes de ambas seccionales), el primero aspiraba sustituir a Aníbal Pichardo, como cónsul en NJ, y Lucido todavía aspira que lo nombren en Index, en sustitución de Carlos de la Mota. Ambos le mintieron al excónsul Aníbal Pichardo diciéndole que el mandatario venía por el JFK y él acudió a recibir su presidente por ahí (una mala jugada). Fue por Newark y ahí los esperaban los altos dirigentes políticos, sin la presencia de Pichardo, diiicen. Buscaron la firma del 80% de los presidentes de seccionales de la circunscripción 1 y le firmaron la carta de recomendación. Yulín era recomendado a sustituir a Pichado; se peló, porque ya nombraron una cónsul en NJ y Lucido se quedará como “perito en la estaca” porque no será nombrado por De la Mota, y seguirá como supervisor del Index para la circunscripción 1-USA con sus US$9 mil mensual, al igual que John Sánchez en NY, diiicen. ¡Ah! El tour de 3 horas que hizo el PRM-NY por el río Hudson en el yate Empire Cruises, a US$1,250 la hora = https://empirecruises.com/yacht-rentals/, a US$70.00 por personas. Asistieron unas 500. Partieron del muelle de la calle 125, con bufete incluido y artistas. ¿Y los cuartos dónde están? Preguntan. En el National City Bank; muchos recuerdan ese anuncio.

►Un valor dominicano en NY: Silvio Torres-Saillant, dominicano pura cepa, es catedrático en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Syracuse-NY. Dirigió el Programa de Estudios Latino-Latinoamericanos y se desempeñó como Director del Consejo de Humanidades. Durante el año académico 2005-2006 fue Wilbur Marvin Visiting Scholar en el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Miembro del Consejo Editorial del Proyecto Recuperando la Herencia Literaria Hispana de USA en la Universidad de Houston. Además, es Editor Asociado de Estudios Latinos (Palgrave). Siempre hace denotar su origen de dominicano. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Silvio, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Una de las técnicas más efectivas para madurar un aguacate verde rápidamente es envolverlo en papel periódico. Este método funciona porque el papel atrapa el gas etileno que libera. Para obtener mejores resultados, añadir una manzana o plátano a la bolsa. Estos frutos también liberan etileno y ayudarán a que el aguacate madure más rápido. Si necesitas un aguacate maduro en cuestión de horas, puedes usar el horno. Precalienta el horno a 90°C (200°F), envuelve el aguacate en papel aluminio y colócalo en una bandeja para hornear. Déjalo en el horno durante 10-15 minutos.

►Servicio comunitario: Cupones de alimentos. Más información = https://snaped.fns.usda.gov/

►Sobre el español: Estercolero = Encargado de recoger y sacar el estiércol.

►Dólar y euro hasta este domingo 8: Compra del dólar 59.09 y venta 60.05. Compra euro 65.06 y venta 68.16

►Combustibles: Del 7 al 13 de agosto: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.