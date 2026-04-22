Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la bebé hallada dentro de una mochila en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, murió por falta de oxígeno, por lo que el caso es investigado por las autoridades como homicidio.

La víctima fue identificada como Ruth Angélica Mota Martínez, de aproximadamente un año de edad. Su cuerpo fue encontrado dentro de una mochila negra con rosado, en las proximidades de su vivienda, ubicada en la calle 4 del referido sector.

Quizas te interese: Codena de 10 años de prisión a hombre por violación sexual: ¿Qué trauma psicológico podría presentar la niña?

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y personal del Inacif se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que varias personas han sido entrevistadas, incluyendo a los padres de la menor, como parte del proceso para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El caso ha generado profunda consternación entre residentes de Los Girasoles, quienes reclaman justicia y una rápida respuesta de las autoridades ante uno de los hechos más impactantes registrados recientemente en el Distrito Nacional.