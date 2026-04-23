El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, en la ceremonia de inauguración del Malecón Deportivo, ubicado en la avenida 30 de Mayo./ Fuente externa

El presidente Luis Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía inauguraron esta mañana el Malecón Deportivo, construido con una inversión de RD$333 millones.

Se trata de un área recuperada, que abarca cerca de dos kilómetros del litoral sur de la capital, para impulsar el deporte, el esparcimiento y la recreación.

Mejía aseguró que más que una obra física, el Malecón Deportivo constituye una apuesta por la reactivación urbana, la inclusión social, la salud, la convivencia y la reconexión de la ciudad con su frente marítimo.

“Su desarrollo no solo aporta nueva infraestructura de calidad para el deporte y la recreación, sino que también genera animación urbana, seguridad, vitalidad y una nueva identidad para un sector del litoral sur históricamente relegado”, subrayó.

Forma parte de un sistema continuo de espacios deportivos, recreativos, paisajísticos y comerciales enlazados por un paseo lineal peatonal y una vía de movilidad alterna que impulsa el dinamismo urbano a lo largo del proyecto.

El Malecón Deportivo, abarca una intervención de 90,000 metros cuadrados, diseñado por el arquitecto Luis Alejandro Pérez.

Asistieron a la inauguración del Malecón Deportivo, Luisín Mejía, así como los funcionarios Gloria Reyes, Víctor -Ito- Bisonó, Joel Santos, Kelvin Cruz y Samuel Pereyra Rojas.

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Abinader anuncia

El presidente Luis Abinader anunció hoy que toda la zona del Malecón será intervenida hasta la avenida Gregorio Luperón, parte oeste del Distrito Nacional.

Valoró que a las obras se le debe dar mantenimiento y que el Gobierno central contribuyó con el Malecón Deportivo porque la alcaldía no tiene recursos para realizar ese tipo de inversión.

La alcaldesa afirmó que la vinculación entre las diversas áreas del Malecón Deportivo para completar un sistema de recorrido continuo constituye uno de los principales aportes urbanos de la intervención, porque activa de manera integral esta franja del litoral sur y devolviéndole a la ciudad un espacio de convivencia y apropiación colectiva.

“Esto es mucho más que un plan, es un compromiso con el futuro, con la calidad de vida de nuestra gente y con la transformación urbana que merecemos juntos”, puntualizó Mejía.

De su lado, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Monegro, valoró el esfuerzo conjunto del Gobierno del presidente Abinader y la gestión de Mejía en la Alcaldía del Distrito Nacional para entregar con suficiente antelación obras que formarán parte de la justa deportiva que en esta edición arriba a su centenario.

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Cuatro zonas

El Malecón Deportivo está dividido en cuatro zonas: skate park, una pista especializada con certificación internacional que será escenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad Street; dos canchas de voleibol de playa, dos canchas de baloncesto 3×3 (sede de esa categoría en los Centroamericanos y del Caribe) y un campo de fútbol 7, además área gastronómica, juegos infantiles y parqueos para 130 vehículos.

Un apunte

También gimnasio

El Malecón Deportivo cuenta además con gimnasio al aire libre, explanada adoquinada y mobiliario urbano; así como dos canchas de pádel con su respectivo espacio complementario de apoyo y servicio gastronómico.