Las relaciones bilaterales entre República Dominicana (RD) y los Estados Unidos deben gestionarse con suma prudencia, por responder no solo a un profundo vínculo histórico entre ambos países, sino también al robusto intercambio comercial que, el año pasado, registró un crecimiento cercano al 3 % en comparación con el 2024.

El dato económico surge en un contexto diplomático sensible, ya que el pasado fin de semana, la embajadora estadounidense en el país, Leah Francis Campos, cuestionó al Gobierno por su participación en la Cumbre por la Defensa de la Democracia, lo que provocó que dirigentes del PRM instaran a respetar la soberanía nacional y a “ponerse a trabajar”.

El dato reviste importancia en momentos en que la embajadora norteamericana, Leah Francis Campos, reprende al Gobierno por su participación en la mencionada cumbre, mientras dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) la instaron a respetar la soberanía nacional y e trabajar.

Durante el año 2025, el intercambio comercial entre la República Dominicana y los Estados Unidos ascendió a US$ 18,977 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 2.7 %, convirtiéndolo en el socio comercial más importante del país.

Cuando se analiza la balanza comercial, la participación de la República Dominicana como miembro del DR-CAFTA permite a RD un mayor superávit comercial.

RD

RD se posiciona como un proveedor estratégico del mercado estadounidense, según se expuso en el panel “Navegando la logística: abriendo oportunidades en el hemisferio occidental”, organizado por la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina y el Caribe (AACCLA), de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Este dato fue ofrecido por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo (Yayo)Sanz Lovatón, quien detalló que, de ese total, las exportaciones dominicanas alcanzaron los US$ 7,124 millones, mientras que las importaciones desde EE. UU. sumaron US$ 11,852.9 millones.

Entre 2015 y 2024, EE. UU. acumuló un superávit con la República Dominicana superior a los US$ 42,000 millones, lo que significa que “la República Dominicana contribuye a reducir el déficit comercial estadounidense”.

Las autoridades nacionales centran su mayor esfuerzo en fortalecer sus relaciones con esa nación; incluso se habla de que avanzan en la construcción de cadenas de suministro integradas, resilientes y competitivas.

“Esto se debe a las ventajas competitivas, la estabilidad macroeconómica y el clima favorable para la inversión que ofrece el país”, así lo destacó Sanz Lovatón durante su participación en la conferencia “Perspectivas de las Américas 2026”.

Precisó que actualmente en el país operan 860 empresas en 97 parques, las cuales generan más de 200,000 empleos directos, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento económico.

Expuso que las exportaciones en 2025 alcanzaron un máximo histórico de US$ 8,604 millones (US$ 6,319.4 millones hacia EE. UU.), con una inversión acumulada de US$ 7,735 millones, de la cual el 29.8 % es de origen estadounidense. Los dispositivos médicos, interruptores eléctricos y la joyería fina continúan siendo los principales bienes exportados.

Otra ventaja que tienen las relaciones de ambas naciones es que la República Dominicana garantiza una conexión rápida y eficiente con los principales mercados, al disponer de ocho aeropuertos internacionales y una conectividad con 71 países y 410 destinos.

Remesas

Según datos del Banco Central, durante el año pasado el país recibió 11,866.3 millones de dólares en remesas, lo que representa un aumento de 1,110.3 millones (10.3 %) en comparación con el 2024. Se sostuvo que solo en diciembre de 2025 se recibieron 1,098.4 millones de dólares por ese concepto, un incremento de 9.5 % respecto al mismo mes del año anterior y un aumento de 23.5 % con respecto a noviembre del mismo año.

Para ese incremento, el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidieron sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80 % de los flujos formales de diciembre, equivalente a 751.9 millones de dólares.

La recepción de remesas por canales formales desde otros países en diciembre, como España, alcanzó un valor de 65.1 millones de dólares (un 6.9 % del total), siendo esta la segunda nación en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior.

Haití contribuyó con el 1.8 % del total de flujos recibidos, mientras que Suiza e Italia aportaron el 1.5 % y 1.4 %, respectivamente. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.

Para el 2026, se pronostica que las remesas superen los 12,200 millones de dólares, con un crecimiento de alrededor del 3.5 % con respecto a 2025, tomando en cuenta la entrada en vigor del impuesto del 1 % a las remesas desde Estados Unidos, efectivo a partir de este mes de enero.