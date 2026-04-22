La medida fue adoptada luego de una inspección técnica que identificó incumplimientos a la Ley General de Salud 42-01 y a los reglamentos de habilitación de centros médicos. / Fuente externa.

Santo Domingo.– El Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de dos quirófanos en la Clínica de Estética y Especialidades Cledime, tras la muerte de la joven Anyeli Meliza Sánchez Castillo, de 27 años, ocurrida el 15 de abril luego de someterse a un procedimiento estético.

La medida fue adoptada luego de una inspección técnica que identificó incumplimientos a la Ley General de Salud 42-01 y a los reglamentos de habilitación de centros médicos.

El establecimiento, ubicado en la calle San Juan Bautista, sector Renacimiento, en el área de Mirador Sur, presentaba, según el informe oficial, ausencia de un área de emergencia funcional, fallas en equipos críticos y condiciones inadecuadas en áreas de apoyo.

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Salud Pública indicó que el cierre del área quirúrgica se ejecutó de manera inmediata tras concluir el levantamiento técnico, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hallazgos de la inspección

Las autoridades precisaron que, hasta el momento, no se ha establecido una relación directa entre las irregularidades detectadas y la muerte de la paciente.

El Ministerio informó que el centro permanecerá inhabilitado para realizar cirugías hasta tanto concluyan las investigaciones y se emitan los resultados oficiales.

El caso forma parte de una serie de intervenciones realizadas por Salud Pública en centros de estética a nivel nacional. En Santiago, durante 2025 y 2026, han sido clausurados varios establecimientos por operar sin autorización o incumplir normas sanitarias.

Entre estos figura un centro de cirugía estética cerrado el 20 de agosto de 2025, que posteriormente reabrió de manera irregular, lo que motivó un nuevo cierre en 2026.

Intervenciones en Santiago

Asimismo, en el sector Los Jardines, fue intervenido en marzo de 2025 otro centro estético, al que se le impuso un cierre temporal de 45 días por incumplimientos sanitarios.

Fachada de la clínica Diosa

De igual forma, en marzo de 2026, fue clausurado una clínica de cirugía estética y reconstructiva en esa provincia, tras comprobarse que operaba sin autorización sanitaria vigente.

Salud Pública reiteró que mantiene operativos de supervisión en centros de estética, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas y la seguridad de los pacientes.