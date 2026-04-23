Equipado con un chaleco reflectante y un letrero manual de "STOP", un agente de la Digesett detiene el tránsito vehicular en la avenida John F. Kennedy de manera intermitente, permitiendo que los peatones crucen la vía con un margen de seguridad que antes parecía inexistente por la peligrosidad del lugar. Jorge González

Santo Domingo, RD. – Por años el simple acto de cruzar el peatonal de la avenida John F. Kennedy, casi esquina San Martín, se había convertido en un dolor de cabeza o misión de alto riesgo para cientos de ciudadanos por la gran cantidad de vehículos que pasan por el lugar, pero la simple colocación de un agente de la Digesett a aliviado el calvario de los peatones.

Hasta ahora el único inconveniente es que las facilidades para cruzar el peatonal de la avenida John F. Kennedy es solo hasta las 2:00 de la tarde. Jorge González

En este cruce peatonal de la avenida Kennedy rodeado por una estación del metro, varias universidades, escuelas públicas, donde están también la Hermandad de Pensionados, La Cruz Roja Dominicana, el Centro de Rehabilitación entre otras instituciones y negocios, no había semáforos ni señalizaciones por lo cual cruzar se hacía zigzagueando entre vehículos.

Desde siempre lo que para cualquier persona lo debería ser un tránsito rutinario hacia el trabajo, la universidad, institución pública o privada o el hogar, se transformaba en un “peligro” donde el derecho a la vida parecía competir con la velocidad de los vehículos en una de las arterias viales más peligrosas de la capital.

Sin el agente de tránsito cruzar este peatonal a cualquier hora por este lugar representa un peligro inminente para las personas. Jorge González

Estrés incalculable al pasar peatonal

Esta situación no solo generaba un estrés incalculable entre los transeúntes, sino que mantenía a la comunidad en un estado de alerta constante ante la posibilidad de un accidente fatal, transformando este cruce en uno de los puntos más temidos por quienes se desplazan a pie por la zona.

Sin embargo, en los últimos días, un cambio ha comenzado a notarse en la dinámica del lugar. Atendiendo al clamor de los ciudadanos, y a una publicación de El Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) ha dispuso la presencia de un agente en el lugar.

Equipado con un chaleco reflectante y un letrero manual de «STOP», el oficial se encarga de detener el flujo vehicular de manera intermitente, permitiendo que los peatones crucen la vía con un margen de seguridad que antes parecía inexistente.

Un respiro en el peatonal para los ciudadanos

Para los usuarios frecuentes, la presencia del oficial ha cambiado radicalmente su percepción de seguridad. Jorge Rivera, un pensionado de la Armada Dominicana, expone lo siguiente:

“Antes, cruzar ahí era como jugar a la ruleta rusa. Tenía que esperar a que hubiera menos carros y que disminuyeran un poco la velocidad para si cruzar entre los vehículos. Yo lo hacía rezando para que el conductor meviera. Ver al policía aquí con su letrero es un alivio inmenso, al menos ahora siento que cruzo con seguridad”.

Sugerencias para cultura vial

Aunque la medida de la DIGESETT ha traído orden, la seguridad en intersecciones de alta velocidad sigue siendo una responsabilidad compartida. Expertos en tránsito sugieren mantener las siguientes precauciones para mitigar riesgos en este y otros puntos críticos de la ciudad:

Los peatones deben saber que tienen que priorizar el contacto visual, es decir antes de cruzar, intente establecer contacto visual con el conductor para asegurarse de que le ha visto, incluso si el agente ha detenido el tráfico.

Además, se deben evitar distracciones, por lo que debe guardarse el celular y los auriculares mientras cruza la calle; la capacidad de escuchar el entorno es vital en vías tan rápidas.

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Siempre será conveniente utilizar el paso peatonal (tipo cebra)señalizado, obviando la tentación de cruzar por otro lado, aunque sea grande. Utilice siempre el área donde se encuentra el agente.

A largo plazo quien estará en el peatonal

A pesar de este alivio momentáneo de tener un agente de policía que ayude a cruzar. Queda sobre la mesa la interrogante de si esta medida será sostenible a largo plazo. Hasta ahora algunos caminantes dicen que el agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) solo está ahí de 7:00 a.m. hasta 2:00 p.m.

El letrero de Stop

Por ahora, el letrero de «STOP» que levanta el agente de la DIGESETT se ha convertido en el símbolo de un compromiso con la seguridad vial. Mientras tanto, cientos de dominicanos cruzan hoy la Kennedy con un poco más de calma, esperando que la medida sea solo el primer paso hacia una ciudad donde caminar no sea una actividad de riesgo.

La IA recomienda

Al preguntársele a la Inteligencia Artificial (IA) sobre que sugiere en este caso dice lo siguiente:

“Si bien la presencia humana es vital, la solución definitiva para este punto crítico de la ciudad debería pasar por una intervención técnica más robusta: la instalación de semáforos peatonales con tiempos definidos, o incluso la construcción de una infraestructura que garantice la seguridad sin depender exclusivamente de la presencia constante de un oficial”.