“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Barajan nombres como vice en el PRM: Los analistas criollos en el Alto Manhattan, que se autocalifican y privan de “sabihondos”, “doctos” y “todólogos” en sus llamados enfoques que hacen, debatieron y dan como seguro candidato vicepresidencial a David Collado con Luis Abinader (PRM). Collado, actual síndico por la capital es el político mayor valorado en todo el país, diiicen, sin descartar a Ito Bisonó, ex presidente en funciones del PRSC, ex precandidato presidencial, empresario, actual diputado y primo del candidato. Ambos son jóvenes y eso es considerado muy de cerca por Abinader, porque de acuerdo a la JCE, el padrón de electores hábiles para el 2020, el 16.8 % tiene entre 18 y 25 años y un 11.9 % entre 26 y 30 años, lo que significa que un 28.7 % de los sufragantes tendrá entre 18 y 30 años. También se baraja al ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Lisandro Macarrulla, quien ocupa la función de presidente del gabinete presidencial del candidato perremeista.

►En el PLD y FP: En el PLD serían, diiicen los “sabiólogos”, “cienciólogos” y “opinólogos” entre Margarita Cedeño para restarle votos a su esposo, Leonel Fernández, presidente del nuevo partido FP, a quien le ha seguido un gran caudal de dirigentes y militantes peledeistas; además Andrés Navarro, ex precandidato presidencial y hombre de confianza de Medina; Abel Martínez (actual alcalde y candidato a la misma posición por Santiago de los Caballeros, y en el hipotético caso de Gonzalo ganar las elecciones, dejarlo sin funciones, poder y aislarlo, porque siempre ha sido hombre de extrema confianza del “León”; al pre candidato presidencial y miembro del Comité Político (CP) Francisco Domínguez Brito; a Cristina Lizardo, actual senadora por la provincia de Santo Domingo, lugar de mayor votación en el país con un millón 665 mil 989 votantes (22.25%) de los 7,556,397 aptos para votar en el 2020. Se mencionó a Pedro Brache, ex del CONEP, pero horas después aseguró que no es de su interés participar en la contienda política. Con Leonel y/o FP, se habla y habla que tiene que ser una figura relevante y de influencia dentro de la base peledeista, lo que obligaría una segunda vuelta. Hasta ahora se menciona a Reinaldo Pared Pérez. Y como decía el inmortal narrador de béisbol Buck Canel “No se vayan que esto se pone bueno”. ¡Ay!

►El mejor cónsul RD en NY: Estas fueron las palabras iniciales del congresista por NY en EE.UU, Adriano Espaillat, al entregarle la semana pasada un reconocimiento en la Cámara de Representantes, en Washington DC, al funcionario consular. Veamos: “He tenido problemas cuando hablo de que Carlos Castillo ha sido el mejor cónsul de RD en NY, porque la envidia no mata pero mortifica, los otros se ponen celosos, pero es la verdad, y lo digo porque siento que es así”. Un chusco en el Alto Manhattan interpretó el merengue de Peña Suazo. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=DLHWjRfc4fo. Según mis fuentes, algunos “peledeces” en los “nuevayores” están como el “diablo” con Adriano. Diiicen que los seguidores del presidente Medina le han hecho perder dos elecciones en NY (2012 y 2016), aun inyectando mucho$$$. Asimismo vislumbra la “tercera” … ya que el PLD está en el suelo y no en el hoyo, por la gestión de Castillo, pero ahora haciendo un buen trabajo político se pueden recuperar muchos votos para el 2024. La misma fuente recuerda al ex del PLD y del Comité Central (CC) Gregorio Morrobel, quien en noviembre de 2018 proclamó: “no hay manera de que el PLD recupere esta plaza si no nos reunimos. Ver: https://elnuevodiario.com.do/morrobel-llama-direccion-pld-ny-a-reunirse-y-coordinar-proselitismo-de-cara-al-2020/

►Otros reconocidos y no hay envidia: Por su excelente trabajo a favor de la comunidad quisqueyana también fueron reconocidos por Espaillat el prestigioso médico Rafael Lantigua, vice decano de la escuela de medicina de la universidad de Columbia y quien dirige los programas clínicos y de investigación en el Norte de Manhattan (Harlem, Washington Heights, Inwood y partes de El Bronx). Por su accionar comunitario se ha convertido en una “joya de 24-k” entre sus connacionales. Asimismo a Luis Guzmán, jefe de la Policía de la ciudad de Passaic-Nueva Jersey, y a Julia Mejía, concejal en Boston. A Lantigua no lo envidia el doctor Bienvenido Fajardo, a Guzmán no lo envidia Fausto Pichardo, ni a Mejía el concejal Ydanis Rodríguez.

►Problemas y más problemas en partidos RD-NY: Los partidos mayoritarios de la RD en NY (PRM, PRSC, PLD y PRD, ¡Ah! y la FP) tienen problemas internos, pareciéndose al agua y aceite. Veamos: Entre los seguidores de Luis Abinader se presentan entre los grupos de Margarito de León, Alejandro Rodríguez (Tontón) y Neftali Fuerte. Ver: https://almomento.net/perremeistas-se-desligan-de-lista-integrantes-direccion-comando-de-campana/ Hay listas en que no aparecen símbolos del perremeismo en EE.UU (Tontón y David William de NY; Elvis Garabito e Inés de Fernández de NJ; Osvaldo Sánchez de CT; Darío Madé de Boston y Manuel Sánchez de Rhode Island, entre otros. En el PRSC la candidata a diputada en la tercera posición por la circunscripción 1, Elida Almonte, tiene un pie en el PRM y otro en el reformismo. Según mis fuentes, ella alega que le hicieron “capú no te abajes en la Convención de Delegados”, celebrada el pasado14 de enero en el Alto Manhattan. En el partido de Bosch también y no es entre Frank Sinastra, Emiliano Zapata ni Luis 1, rey de los francos y emperador de occidente. En el PRD al estar tan inactivo no se sienten los problemas existentes, y en la Fuerza del Pueblo (FP) hay conatos. La política es como dice Monna Bell. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=KnbWhSOIGJ0

►“San Estrella” del Instituto Duartiano”: La comunidad dominicana en NY, según mis fuentes, reclamará mediante protesta frente a su trabajo, en las calles del Alto Manhattan, las redes sociales y por último “legalmente” la renuncia del ex presidente y auto proclamado secretario general del Instituto Duartiano-NY, Miguel Estrella, “que con su vil accionar ha desmeritado la dominicanidad y los huesos de Duarte deben estar meneándose en su tumba”. ¡Ah! también elevarán condenas a toda institución que le brinde apoyo al “Instituto, Personal y Privado de Estrella” quien alega que ha actuado con transparencia, seriedad, institucional, respetuosa y democráticamente. Ni él mismo se cree tantas vanaglorias, diiicen. Habrá que canonizarlo como “San Estrella” diiicen en la comunidad. ¡Ah! “San Estrella” considera que decir que él autoimpuso a Rafaela Martinó como presidente del Instituto para “narigonearla” es una falta imperdonable. Pregunta un chusco en la avenida Saint Nicholas. ¿Y lo que él le hizo a la duartiana Daisy Cabrera, divulgado por un canal de TV? No es imperdonable ni acoso sexual. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=7lt01-RtHWA

►Condenan libertad: Dominicanos que dicen ser de Santiago de los Caballeros hablaban por un tubo y 7 llaves el pasado sábado en el Alto Manhattan condenando la puesta en libertad de un grupo de hombres que se hicieron pasar como oficiales de la PN y el EN, ocupándole pistolas eléctricas, spray de pimienta, esposas, una gorra negra con insignia de teniente coronel, un carnet de segundo teniente EN, y por “otros” involucrados entregar pertrechos, fueron todos liberados sin las autoridades dar a conocer sus identidades Ver: https://www.elcaribe.com.do/2020/02/08/liberan-grupo-se-hacia-pasar-por-oficiales-ejercito/ Un chusco en Broadway con la calle 207 entonaba la canción de Milton Peláez. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=7ZJOvFTAC2k ¡Ah! Los cibaeños “recueeerdan” que el hijo del alto funcionario gubernamental y miembro del Comité Político (CP) del PLD, Euclides Gutiérrez Feliz, identificado como Pedro José Gutiérrez Nova, fue apresado en el 2017, junto a otras 6 personas vestidos de oficiales de la PN. En 2016 fue sometido a la justicia acusado de usurpación de funciones y porte ilegal de arma de fuego. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2017/05/18/466391/apresan-de-nuevo-hijo-euclides-gutierrez-ahora-vestido-mayor-general-de-la-policia. ¡Huumm!

►Preocupaciones: Padres de familias de RD en NY nos escriben. Veamos: Estamos preocupados porque en las escuelas de nuestro país está tomando auge la peligrosa práctica del mortal juego “rompe cráneos-challenge”, que se lleva a cabo en varios países. Consiste en que 3 jóvenes saltan al mismo tiempo y los 2 que están en los extremos meten los pies sorpresivamente del que está en el centro, produciendo la caiga hacia atrás, produciendo fracturas, convulsiones, hemorragias y hasta la muerte. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2020/02/08/603488/someteran-a-alumnos-que-aplicaron-rompe-craneo-a-companero Diiicen, los firmantes de la misiva, que exhortarán a otros padres estar atento a sus vástagos en RD, pero el Ministerio de Educación, con actual presupuesto de RD$194 mil 523 millones de pesos con 028,716, debería poner cámara de seguridad por doquier en los planteles para monitorear entrada, recreo y salida de los estudiantes, horario en que practican el mortal juego”. ¿Lo harán?

►Un valor dominicano en NY: Susan Lorenz es una dominicana residente en NY desde hace tiempo, preocupándose en concientizar sobre “no más violencia de género”. Además ofrece orientación para buscar ayuda legal a las mujeres abusadas. Asimismo, mantiene su página www.soyintokable.com con el fin de hacer amigos por medio al idioma universal “La Música”. Ella siempre se identifica como dominicana cuando interactúa con personas de otras razas. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Susan, usted es un valor dominicano en NY”.

►Datos electorales: La JCE comunicó las fechas límites para la culminación de las elecciones municipales del 16 de este mes. El pasado día 8 para la entrega de credenciales a funcionarios de los colegios electorales y la publicación de sondeos y encuestas. Este día 12 para el retiro de materiales electorales. El 13 para las manifestaciones o reuniones de carácter público y el 14 el plazo para recoger los materiales a utilizarse en los colegios electorales y es el último día para la publicación de anuncios en medios impresos, radiales y televisivos.

►Cultura General: En el año 1939 por orden del presidente Trujillo se llevó a cabo la elaboración de los planos para construir el Palacio Nacional de la RD. Se inició en febrero 1944 y finalizó en agosto de 1947, por un monto de 5 millones de dólares. El edificio consta de 3 niveles. El primer nivel para servicios generales. El segundo alberga la entrada, el vestíbulo principal, el Salón del Consejo de Gobierno y los despachos del Presidente, Vicepresidente y varios funcionarios. El tercero contiene los salones de recepciones: Embajadores, Cariátides, Verde, Bar, Comedor Principal y las áreas privadas del Presidente. Tiene una superficie de 18,000 m². Diseño y construcción del arquitecto italiano Guido D’Alessandro.

►Turismo en RD: Visitar el parque Colón es reencontrarse con la historia de nuestro país. Está ubicado en la calle El Conde, esquina Arzobispo Meriño, en la zona Colonial de la capital dominicana. Es uno de los parques o plazas históricas de la RD. La estatua de Cristóbal Colón que apunta con el dedo hacia al norte, y fue una creación del escultor francés E. Gilbert. El 27 de febrero de 1887 dicho parque fue inaugurado oficialmente con el nombre actual.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.78 y venta 53.28 ►Compra euro 57.56 y venta 61.25 ►Galón de Gasolina Premium 225.10 y Regular 209.60 ►Gasoil Premium 177.90 y Regular 168.60 ►Kerosene 153.60 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 96.30 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Para hacer una bancarrota la persona debe recibir asesoría 180 días previos a la fecha de presentarla. Mayor información www.consumer.ftc.gov

►Nuestro idioma: Docto(a) = Que posee conocimientos adquiridos a fuerza de estudio.

►Cita histórica: “El de entonces soy yo todavía, o si no soy él soy su prolongación, o su sombra, o su heredero, o su usurpador. No hay ningún otro que se le parezca tanto”. Javier Marías Franco es un escritor, traductor y editor español, miembro de número de la Real Academia Española.

►Refrán y significado: Esperanza hay mientras vida se tenga = No hay que resignarse o dejar de luchar, tampoco cuando todo parece estar perdido.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660