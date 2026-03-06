Erik González se une al equipo RD para Clásico Mundial Béisbol 2026

La movida fue motivada para la lesión de Jeremy Peña

MIAMI, FL. – El equipo de la República Dominicana anunció este viernes el siguiente movimiento en su roster:

El infielder Erik González reemplazará al también infielder Jeremy Peña en el roster actual. González utilizará el número 11.

González, de 34 años, participará por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol. Tres veces campeón de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana ( 2015-16, 2024-25 y 2025-26 con los Leones del Escogido), el bateador derecho disputó 44 partidos con los Leones en la pasada temporada invernal, registrando promedio de .299 (50 hits en 167 turnos), con siete dobles, dos triples y 14 carreras impulsadas.

Firmado originalmente por los Indios de Cleveland en la Dominican Summer League en 2009, González hizo su debut en las Grandes Ligas el 16 de julio de 2016 con los entonces Cleveland Indians (hoy Guardians). Durante partes de siete temporadas en las Mayores jugó con los Cleveland Guardians (2016-2018), Pittsburgh Pirates (2019-2021) y Miami Marlins (2022), compilando promedio de .242 (204 hits en 842 turnos), con 41 dobles, cuatro triples, 11 cuadrangulares y 77 carreras impulsadas en 352 partidos de por vida.

Peña, de 28 años, estaba programado para competir en su segundo Clásico Mundial de Béisbol (2023). En ese torneo bateó .167 (1 de 6) con un doble y una base por bolas en dos partidos.

Acaba de completar su tercera temporada en las Grandes Ligas, todas con la organización de los Houston Astros, registrando marcas personales en promedio de bateo (.304, 150 hits en 493 turnos), porcentaje de embasarse (.363), slugging (.477) y OPS (.840). Además, conectó 30 dobles, dos triples, 17 jonrones y remolcó 62 carreras en 125 juegos.

La pasada temporada fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas. En 2022 fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y de la Serie Mundial, convirtiéndose en el primer jugador de posición novato en ganar ambos premios en la misma temporada. También se convirtió en el campocorto más joven en la historia de las Grandes Ligas en ganar un Guante de Oro (2022). Fue seleccionado originalmente por los Astros en la tercera ronda del Draft de Jugadores de Primer Año de 2018.