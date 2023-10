Karla Martínez: “Mi esposo no tiene red social”

El éxito sonríe a Karla Martínez en lo profesional y personal. La conductora de Despierta América, acaba de ganar su tercer Emmy.

Pero además, la conductora mexicana tiene uno de los matrimonios más sólidos, pues ella y su esposo Emerson llevan 28 años juntos, 10 de novios y 18 de casados.

Karla Martínez

Ella no suele compartir fotos de su esposo a través de las redes sociales. Un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores y a lo que contesta: «En mi caso, yo les comparto que, por ejemplo, bueno yo que soy figura pública por mi trabajo pues tengo mis redes sociales, mi esposo no tiene una sola red social y no le gusta para nada que lo publique. Y mucha gente a veces me pregunta ‘por qué no sale tu esposo’, porque yo respeto que él quiere ser una persona privada y es súper tranquilo y eso es muy importante», dijo Martínez.