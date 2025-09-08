Santo Domingo, R.D. – La relación entre el cantante colombiano Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por la supuesta filtración de un video íntimo, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada. El material ha generado una ola de especulaciones, reacciones legales y rumores sobre un posible reencuentro entre ambos.

Beéle e Isabella Ladera qué pasó entre ?

La controversia comenzó la noche del 7 de septiembre de 2025, cuando se difundió en plataformas digitales la existencia de un video de 6 minutos y 42 segundos, descrito por medios especializados como una grabación de una pareja en una cama de sábanas blancas en una situación privada.

El clip, que presuntamente involucra a Beéle e Isabella, no ha sido confirmado oficialmente, lo que ha aumentado la incertidumbre entre sus seguidores. La duda permanece: ¿se trata realmente de ellos, de personas con parecido físico o de material manipulado con inteligencia artificial?

Puedes leer: Kenny Dancer se transforma en Yailin La Más Viral y conquista a los fanáticos de «Tu Cara Me Suena Panamá»

Isabella Ladera: “Estoy devastada”

La modelo venezolana confirmó el fin de su relación con Beéle hace semanas a través de redes sociales. Tras la viralización del presunto video, expresó estar “devastada” por la filtración y, según fuentes cercanas, señaló directamente al responsable del acto. Su equipo legal ya anunció medidas legales en defensa de su imagen e intimidad.

En redes, Ladera compartió una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia el cantante:

“Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”.

¿Marketing o escándalo real?

Algunos usuarios en redes han llegado a insinuar que esta situación podría ser parte de una estrategia de marketing para impulsar una nueva gira de Beéle. Sin embargo, ni él ni Isabella han emitido declaraciones oficiales confirmando o negando la autenticidad del video.

¿Reconciliación en puerta?

Pese a las tensiones, internautas detectaron indicios de una posible reconciliación entre los protagonistas. En varias publicaciones recientes, Ladera aparece usando un hoodie del cantante, lo que muchos interpretan como un símbolo de cercanía o, al menos, de contacto reciente.

Además, la modelo fue relacionada sentimentalmente con Hugo García, creador de contenido en Miami, aunque ella misma aclaró que no mantienen una relación formal.

Contexto legal: Beéle, víctima de maltrato intrafamiliar

En paralelo al escándalo, el equipo legal de Beéle emitió un comunicado oficial el 3 de septiembre en el que denunció una campaña de desinformación y aseguró que la justicia le dio la razón en un caso de violencia intrafamiliar.

Según la resolución de la Comisaría de Familia Comuna 16 de Medellín, el artista fue reconocido como víctima de abuso emocional, psicológico, económico y físico por parte de su expareja, Camila Andrea Rodríguez, quien también fue su mánager y corista.

El comunicado también acusó a la defensa de Rodríguez de incurrir en irregularidades procesales, incluyendo la presentación de declaraciones falsas y el intento de representar ilegítimamente a los hijos del cantante.

Las redes explotan con memes y teorías

Como era de esperarse, las redes sociales —especialmente X (antes Twitter)— se inundaron con memes, teorías y reacciones sobre la posible autenticidad del video íntimo. Varios usuarios han compartido comparaciones entre los protagonistas y escenas del video, así como comentarios sobre el contexto de su relación.