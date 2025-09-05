La próxima gala de Tu Cara Me Suena Panamá promete desatar furor en el escenario, con la esperada interpretación de Yailin La Más Viral por parte del influencer panameño Kenny Dancer, mejor conocido como La Ministra.

El carismático participante ha destacado en el programa por sus potentes transformaciones e imitaciones de artistas internacionales. Esta vez, asumirá el reto de encarnar a una de las figuras más controversiales y comentadas del género urbano latino.

Tras su exitosa caracterización de Karol G, donde se ubicó en la sexta posición con 31 puntos, Kenny Dancer se enfrentará ahora al personaje de Yailin, una artista que ha dado mucho de qué hablar tanto por su carrera como por su vida personal. Su reto no solo será físico, sino también vocal y escénico, lo cual ha generado altas expectativas entre los seguidores del show.

La actuación de La Ministra como Yailin ha causado tal anticipación que incluso ya se ha hecho viral en redes sociales, y la propia Yailin La Más Viral reaccionó con un comentario, aumentando el interés y respaldo de los fanáticos.

El programa invita a todos los televidentes a seguir la gala y votar por su participante favorito, otorgándole 5 puntos extra que podrían cambiar el rumbo de la competencia.

Tu Cara Me Suena Panamá se transmite todos los miércoles a las 8:00 p.m. por TVN, y se ha convertido en uno de los shows más vistos de la televisión panameña, gracias a su mezcla de entretenimiento, talento e impacto viral.