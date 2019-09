NUEVA YORK (AP) — Dos grupos bipartidistas de procuradores estatales lanzaron investigaciones antimonopolio por separado contra Facebook y Google, sumándose a las pesquisas regulatorias a dos de las empresas de tecnología más grandes del mundo. La procuradora de Nueva York Letitia James, que es demócrata, confirmó la investigación sobre Facebook el viernes durante una conferencia de prensa, diciendo que la pesquisa se enfocará en “el control de la red social en la rama económica y la posible conducta anticompetitiva derivada de ese dominio“.

“Incluso la plataforma de redes sociales más grande del mundo debe de acatar la ley y respetar a los consumidores“, dijo. “Estoy orgullosa de encabezar una coalición bipartidista de procuradores estatales para investigar si Facebook ha suprimido la competencia y puesto en peligro a los usuarios“.

Ella dijo que la investigación trataría de determinar si Facebook puso en peligro la información personal de los consumidores, restringió la calidad de opciones para los consumidores o aumentó los precios de publicidad. Facebook no hizo comentarios por el momento.

The Washington Post y the Wall Street Journal, citando fuentes anónimas, han reportado que la coalición de procuradores estatales anunciará el lunes una investigación aparte contra Google en Washington, D.C. Google emitió un comunicado que no abordó directamente las quejas antimonopolio, pero dijo que su servicio “ayuda a la gente a diario, crea más oportunidades para los consumidores, y respalda miles de trabajos y pequeños negocios en todo el país“.

“Seguimos trabajando constructivamente con reguladores, entre ellos procuradores estatales, para responder interrogantes sobre nuestro negocio y el dinámico sector de la tecnología“, dijo. James dijo que la coalición que encabeza y que investiga a Facebook incluye a colegas de Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y el Distrito de Columbia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en julio que iba a abrir una investigación antimonopolio sobre las grandes empresas de tecnología, pero no mencionó a ninguna empresa. Dijo que iba a investigar si las plataformas en línea han afectado negativamente a la competencia o a los consumidores, o si han suprimido la innovación.

La Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja también está realizando una pesquisa antimonopolio sobre las grandes empresas de tecnología.