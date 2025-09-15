Estatura de la dominicana

(y 2)

La humanidad en el mundo registró un crecimiento en la estatura durante el pasado siglo XX, incluyendo a los dominicanos. Mejor salud, mayor consumo de proteína animal de alta calidad como la leche y sus derivados, carne y huevos han impulsado este cambio.

Se ha llegado a relacionar la estatura de la población con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y hasta una mayor capacidad cognitiva. En niños, el registro de la estatura permite a los pediatras monitorear el crecimiento esperado de los infantes relacionándolo con la edad.

Es evidente también la diferencia de estatura poblacional que se alcanza entre hombres y mujeres en nuestro país; por ejemplo, el 33.8% de ciudadanos tiene una estatura que oscila entre 5 pies y cinco pies cinco pulgadas. Si se observa por sexo, el 25.6% de los hombres dominicanos mayores de 18 años está en el rango de 5 pies cinco pulgadas, mientras que el 42% de las mujeres está en esa estatura.

Los dominicanos que tienen estatura entre 5.5 a 6 pies son el 32.9%, algo más de un tercio de la población total mayor de edad, pero aquí la cosa cambia, ya que en este grupo los hombres son el 43.5% y las mujeres solo el 22.4%.

Los dominicanos pequeños, cuya estatura oscila entre los 4 pies y 4 pies y medio, son apenas el 8.7% de la población total y aquí las mujeres llevan la delantera, ya que el 14.5% de ellas está en este rango de estatura y solo el 2.8% de hombres son peques.

En cambio, la población mas alta, aquellos mayores de edad que tienen entre 6 pies y 6 pies y medio representan el 7.8% y de ese porcentaje; solo 1.8% son mujeres.

En la medición de Mercado y Cuantificaciones realizada a una muestra de 1,200 ciudadanos de cambos sexos en el ámbito nacional, con margen de error de más o menos 2.8%, se determinó que un pequeño porcentaje de 4.3% de la población entrevista.

Por: Wilson Rodríguez

w.rodriguez@gmail.com