SANTIAGO.– Un agricultor mató a golpes a un hombre al que sorprendió presuntamente robando productos en su finca, en una comunidad del municipio de Tamboril, hecho ocurrido el lunes, informó el Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como José Rafael Caraballo Reyes (El Viejo), de 39 años, mientras que el presunto agresor es Pablo de Sena Javier (Pablito), de 54, quien fue detenido en su propiedad, ubicada en el sector Bajo Mundo, del referido municipio.

De acuerdo con el informe policial, Sena Javier sorprendió a Caraballo Reyes sustrayendo plátanos y auyamas de su predio agrícola, por lo que le propinó varios golpes con un tubo en la cabeza, heridas que posteriormente le causaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de Tamboril.

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Las autoridades indicaron que, al momento de su detención, al agricultor se le ocupó un tubo con manchas de sangre, presuntamente utilizado para cometer la agresión.

Según la Policía, el detenido declaró que la víctima lo mantenía “en zozobra”, debido a que presuntamente sustraía de manera reiterada los productos de su finca.

El prevenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.