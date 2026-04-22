Los Alcarrizos.– Un joven resultó herido de bala, presuntamente durante un intento de asalto, en un hecho ocurrido la noche del pasado martes en el sector Los Alcarrizos Viejos (Los Rieles).

El herido fue identificado como Jesús Israel Sánchez Samboy, de 27 años, quien presenta una herida de bala en la mano izquierda.

De acuerdo con lo informado por el propio afectado al personal médico del hospital Dr. Vinicio Calventi, el incidente se produjo cuando se dirigía hacia su residencia en horas de la noche.

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Según su relato, fue interceptado por varios individuos armados y, al resistirse al asalto, uno de ellos le disparó, impactándolo en la mano izquierda, tras lo cual los agresores emprendieron la huida.