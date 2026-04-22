A la orilla de una cañada hay viviendas donde se construye el elevado que conectará la avenida República de Colombia con Los Próceres en el sector Paseo del Arroyo a las cuales no se le ha indemnizado todavía. Jorge González.

Santo Domingo, RD. Los trabajos de ampliación de la avenida República de Colombia avanzan a buen ritmo, y hasta se nota una mejoría en el tránsito, pero destacando que en la intersección de la citada vía con la avenida Jacobo Majluta, sigue habiendo un congestionamiento que se disipa en poco tiempo.

Específicamente en esta área se construye un paso a desnivel como parte del distribuidor de tráfico que se hace en la zona para agilizar todo el tráfico de la zona.

Por años a todo lo largo de esta vía se formaba un nudo crítico debido a la gran cantidad de vehículos y lo angosto del asfalto, hoy comienza a transformarse en una vía más amplia y con un tránsito más fluido.

Hombres y maquinas nivelan el terreno por donde estará el paso a desnivel que conectará con la avenida Colombia.Foto/ Jorge González

En un recorrido realizado por un equipo de El Nacional en una hora de las denominadas picos fue comprobado que aun sin estar terminada la ampliación, la obra no solo avanza un avance importante, sino que los conductores ya experimentan el alivio de una infraestructura moderna.

Casas a orillas de la cañada

Cuando se llega al área donde se construye el elevado que conectará la avenida República de Colombia con Los Próceres en el sector Paseo del Arroyo.

“A nosotros. Los técnicos de Obras Publicas nos censaron nuestras viviendas hace uno cinco meses, y aun estamos esperando la indemnización que acordamos en documentos firmados”, dijo José Miguel Beltrés.

La vista en la zona de trabajo es impresionante por el contraste que presenta.Foto/ Jorge González

Dijo además que durante las pasadas lluvias la inundación de la cañada del área le llevo todo el mobiliario de su taller de ebanistería donde aparte de las maquinaria que había también se fueron los trabajos en progreso por lo que pide la rápida intervención de las autoridades.

Tiempo transcurrido

Desde el inicio de este proyecto han transcurrido unos 8 meses, sin embargo, el cambio es evidente a simple vista. Los vehículos se desplazan por la intersección de esta vía con la avenida Monumental, disfrutando de carriles más amplios y de dos de los cuatro nuevos giros a la derecha entregados.

Parte de la plataforma de concreto y varias columnas ya están lista. Foto/ Jorge González

En el área

En el área se pudo observar varios carriles terminados, con un flujo ágil de vehículos, y otros cerrados, pero debidamente señalizados. También se aprecian jardineras y aceras ya concluidas. Sin embargo, aún hay numerosas máquinas pesadas realizando excavaciones y movimiento de tierra.

La estética de la vía ha dado un giro importante. Con carriles que ahora alcanzan hasta los 3.50 metros de ancho, la sensación de amplitud es notable. Donde antes había maleza y broza, hoy se observa un terreno preparado y despejado que anticipa una de las soluciones viales más esperadas de la capital.

Característica de la nueva vía

La intervención abarca un tramo de unos 11 kilómetros, desde el kilómetro 13 de la Autopista Duarte hasta la avenida Los Próceres. Además, el diseño contempla la ampliación de la vía a seis carriles (de 3.30 a 3.50 metros cada uno) y la construcción de infraestructuras clave para agilizar el flujo de los más de 35,000 vehículos que transitan diariamente por la zona.

En la avenida República de Colombia algunos tramos de tres carriles de fueron habilitados. Además, una muy visible señalización y la intervención de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), junto a obreros del MOPC, han permitido que los vehículos se muevan con mayor libertad.

Con la remodelación y ampliación de la avenida República de Colombia, que tendrá un costo final de unos 9,000 millones de pesos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encargado del proyecto, busca reducir considerablemente los taponamientos y beneficiar a más de 1.4 millones de personas.

Esta moderna avenida tendrá seis carriles principales que ofrecerán una conducción más segura y cómoda, además de rampas y giros estratégicamente ubicados para eliminar los traumáticos cruces a la izquierda.

Asimismo, incluirá paisajismo y áreas peatonales que prometen convertir este corredor en un espacio urbano moderno y amigable con el medio ambiente.