Consuelo Porras: de “inamovible” a descartada

Consuelo Porras

Fiscal General Guatemala

Ha sido la piedra en el zapato contra las reformas impulsadas por el Gobierno para perseguir la corrupción y fortalecer la democracia. Aunque ha sido sancionada por sus prácticas por Estados Unidos y la Unión Europea había conseguido mantenerse en el cargo. Pero le ha llegado su San Martín al ser rechazada para seguir en el puesto.

María Corina Machado

María Corina Machado

Líder opositora venezolana

Incuestionable su derecho de elegir sus encuentros con líderes políticos. Pero fue una descortesía rechazar sin motivo alguno una invitación a la Moncloa del presidente de España, Pedro Sánchez. Aunque se sienta más a gusto con sus encuentros con líderes derechistas no debe ignorar que Sánchez es el jefe del Gobierno español.

Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años de edad.

Papa Francisco

Primer aniversario de su muerte

Los distintos homenajes que se le han hecho al cumplirse el primer aniversario de su muerte reflejan la identidad con las reformas que propició para que la Iglesia cumpliera su misión social y religiosa. Ningún otro papa había recibido tantos reconocimientos con motivo de su defunción. Lo suyo es un ejemplo.