SANTO DOMINGO.- Mientras dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han optado por ser frontales en respuesta a la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido pragmático y cauto sobre el abordaje del tema.

La diplomática, el pasado fin de semana, fue directa al cuestionar la presencia del Gobierno dominicano en la Cumbre Defensa de la Democracia, celebrada en España y que contó con la presencia del ministro de Justicia dominicano, doctor Antoliano Peralta.

Entre República Dominicana y Estados Unidos existe una relación armoniosa que data de años, y que se ha mantenido con las actuales autoridades norteamericanas.

La “tapa al pomo” se la puso la tarde de ayer el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, quien calificó de “intromisión” lo expresado por Francis Campos, ya que República Dominicana es una nación libre, soberana y con autodeterminación.

PRM

Tras pedir respeto a su soberanía, que el legislador del PRM entiende que el pueblo no puede arrodillarse. “Somos un pueblo que ha defendido su democracia en tiempos difíciles. Una nación libre, soberana e independiente. La democracia no se defiende por conveniencia, sino por principio”, afirmó Taveras.

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Más temprano, el director general de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, llamó a la embajadora a “ponerse a trabajar” en favor de las relaciones bilaterales, en lugar de emitir juicios públicos sobre la agenda dominicana.

Elías Báez, dirigente del PRM fue el primero en responderle a la diplomática.

Utilizando sus redes sociales, el funcionario señaló que la labor de la representante estadounidense debe centrarse en el fortalecimiento de los vínculos comerciales y estratégicos entre ambas naciones, y no en la crítica.

Ante estos cuestionamientos, surge la pregunta: ¿qué tanto podría afectar a las relaciones bilaterales, el dime y diretes entre representantes de ambos países?

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Desde su llagada al país, luego de ser confirmada por el Congreso de Estados Unidos, Francis Campos ha venido reuniéndose con representantes de diferentes sectores: político, empresarial y medio de comunicación.