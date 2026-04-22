Varias personas se encuentran bajo investigación por la muerte de una niña de un año, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de una mochila en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

La Policía informó que, en el proceso de las pesquisas, entrevista el entorno familiar de la infanta Ruth Angélica Mota, incluyendo a sus padres, con el objetivo de esclarecer el caso en el menor tiempo posible.

Indicó, además, que agentes de Investigaciones Criminales y de la Policía Científica se encuentran desplegados en la zona, recolectando evidencias que permitan establecer las reales circunstancias de los hechos.

Precisó que el pequeño cuerpo fue encontrado cerca de su vivienda, ubicada en la calle 4 del sector Los Girasoles Primero. Diego Pesqueira, vocero de la Policía, dijo que el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Aseguró que este hecho conmueve profundamente a toda la institución del orden y a la sociedad, por lo que se están agotando todos los recursos necesarios para establecer responsabilidades y llevar justicia en este caso.

Afirmó que, oportunamente, la Policía ofrecerá mayores detalles conforme avance el proceso investigativo. Las autoridades indicaron que continúan ampliando las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público y la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes.

De acuerdo con informaciones extraoficiales, la infante había desaparecido de la vivienda en horas de la mañana, y los comunitarios iniciaron su búsqueda hasta que su cuerpo fue hallado en la cañada alrededor de las 4:00 de la tarde.

Familiares exigen una solución urgente al caso, que mantiene alarmados a los residentes de Los Girasoles, en el Distrito Nacional, a fin de establecer responsabilidades.