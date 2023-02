Estiman Abinader no debió recular

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana consideró esta mañana que el presidente Luis Abinader no debió retirar el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Extorsión y Tráfico Ilícito de Migrantes, porque no se trata de un proyecto migratorio, y lamentó que se haya contaminado con el tema haitiano.

Opinó que el proyecto debió mantenerse porque es necesario y abogó porque no se contamine el debate con la migración de ilegales de Haití.

Joseph Manuel Abreu, coordinador nacional de la entidad, dijo que “esa no es una ley de migración, es tráfico ilícito de migrantes con fines de trata y explotación, no es una ley de refugiados, ni de asilo político. No debió retirarse porque esta perseguirá el tráfico humano con fines de explotación sexual y laboral”.

Es una ley de trata de persona, que está muy vinculado porque todos sabemos que estas personas trabajan fomentando el tráfico ilícito y camuflando, a veces las personas por ejemplo que pueden venir con visas como de Colombia y de otros países entraban con una visa normal y luego aquí a esas mujeres les retenían los pasaportes, vimos el caso de Casa Blanca en Santiago, vimos el caso de Cataleya y hemos visto otros casos”, sostuvo.

Agregó que “y hemos visto en la zona turística como en Boca Chica hay muchas menores que son explotada sexualmente, la mayoría son dominicanas, hay haitianas, de Suramérica, eso es un muy común, el delito de trata y los compromisos internacionales a lo que se refieren cuando hablan es con el delito de la trata porque eso es una estructura criminal, trabaja en varios países, una parte trabaja en Santo Domingo, una parte trabaja en México, le ofrecen un supuesto tráfico con fines de trabajo y cuando llegan aquí es con otra cosa con la que se encuentran”.

Informó que así le pasa a muchas dominicanas que viajan a México y a Europa con fines de trabaja, pero cuando llegan es con otra cosa con la que se encuentran y son retenidas en estas redes de tráfico.

“Si un grupo de haitianas pagan a militares y cruzan la frontera y se ponen a mendigar aquí o a prostituirse, ahí no hay trata de personas, ellas no son víctimas para ser protegida por esa ley, ahí hay un tema de migración normal”, dijo.

Afirmó que la “ trata de personas es cuando son captada por una estructura que la explota en beneficio de ellos mismos”.