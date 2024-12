Estrellas se apoyan en sólido picheo y bateo oportuno

El buen trabajo de sus lanzadores y el bateo oportuno a la ofensiva fueron señalados por el mánager Fernando Tatis como los dos factores que le dieron anoche la victoria a las Estrellas sobre los Leones del Escogido, con anotación de 3-0.

“No hay dudas, nuestro picheo y el bateo oportuno nos dieron la victoria”, manifestó Tatis, después del juego, disputado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, y que permitió a las Estrellas mantenerse en el primer lugar del torneo de béisbol profesional dominicano, medio juego por delante de los Tigres del Licey (que no jugaron anoche) y un juego sobre el Escogido.

“Este es un juego de altas y bajas. Hoy los muchachos jugaron mejor a la defensiva”, sostuvo Tatis, quien observó que su equipo ha mejorado a la defensiva, recientemente. “Nuestro trabajo es mantenerlos enfocados en la meta, el primer lugar”.

Andy Otero lanzó la primera entrada por las Estrellas, antes de salir de juego lesionado, al ser golpeado por una bola conectada por Yamaico Navarro. Fue relevado por Abdiel Mendoza, quien actuó por espacio de 3.2 entradas, donde ponchó cinco bateadores, concedió dos boletos y sólo permitió un indiscutible para alzarse con la victoria.

Ismael Munguía bateó de 4-1 y remolcó dos vueltas, mientras que José Barrero, quien se fue de 3-1, se encargó de remolcar la otra carrera.

Neftalí Féliz se apuntó su séptimo salvamento de la campaña, al trabajar el noveno sin novedades.

“Neftalí es un as de pi”, comentó Tatis sobre el ve.

Juegos de hoy

Toros vs. Escogido

7:15 p. m. Estadio Quisqueya Juan Marichal

Licey vs. Águilas

7:30 p. m. Estadio Cibao

Gigantes vs. Estrellas

7:30 p. m. Estadio Tetelo Vargas

Posiciones

EQUIPOS G P DIF. RACH

Estrellas 2115 0.0 G-1

Licey 20 15 0.5 G-5

Escogido 20 16 1.0 P-3

Águilas 17 18 3.5 P-2

Toros 15 21 6.0 G-3

Gigantes 13 21 7.0 P-3