“Se pueden ir, se pueden ir”, le vociferaban los fanáticos escogiditas a los liceistas desde el séptimo episodio cuando los Leones del Escogido ganaban 7 por 1, sin embargo, la torta se viró en el cierre del octavo cuando los Tigres del Licey fabricaron siete vueltas para ponerse al frente.

Los Tigres, que marcaron una carrera en la primera entrada, capitalizaron un desplome del pitcheo escarlata para superar 8 por 7 al Escogido.

El resultado provocó un triple empate en la cima de la tabla de posiciones del torneo de béisbol dedicado a don José León Asensio, donde el Licey pone su récord en 20-15, al igual que Leones y Estrellas.

Jugadores de los Tigres del Licey celebran la emocionante remontada de 8-7 contra los Leones del Escogido

Un total de 11 bateadores azules pasaron por el plato en el octavo, donde Michael de León pegó un doblete remolcador de dos carreras.

“Independientemente de cual sea el score, mantenemos la cabeza en alto tratando de dar lo mejor”, manifestó De León sobre la situación en la que se vieron debajo en el marcador.

“Seguimos pujando y gracias a Dios conseguimos esta victoria”, añadió.

Fue a penas el segundo turno oficial en la temporada para el versátil infielder, quien señaló que siempre ha esperado su oportunidad. “Me tocó en esta situación”.

Destacó que la clave está en la preparación diaria para vencer el miedo que pueda presentarse en momentos apremiantes.

“Mantengo el enfoque para dar lo mejor cuando toque», dijo.

Reconoce que en ocasiones las cosas no salen como se espera pero sostiene que cada jugador sale al terreno con la mentalidad de ejecutar en cada turno, en cada jugada y picheo, “pero en el béisbol buenos turnos pueden terminar en out”.

Ángel Ortiz, quien tronó con cuadrangular en la primera entrada, reconoció que sus compañeros nunca bajaron el ánimo, siempre manteniendo la intensidad para retornar en el partido. “Nunca bajamos la guardia”, manifestó Ortiz, quien antes de anoche fue una de las claves ofensivas para el Licey.

Resultados

EQUIPOS G P DIF. RACH

Estrellas 20 15 0.0 P-2

Licey 20 15 0.0 G-5

Escogido 20 15 0.0 P-2

Águilas 17 17 2.5 P-1

Toros 14 21 6.0 G-2

Gigantes 13 21 6.5 P-3

Juegos de hoy

Licey vs. Gigantes

7:00 p. m. Estadio Julián Javier

Estrellas vs. Escogido

7:15 p. m. Estadio Quisqueya Juan Marichal

Águilas vs. Toros

7:30 p. m. Estadio Tetelo Vargas