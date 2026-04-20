Las organizaciones populares, campesinas, estudiantiles y comerciales de la provincia de San Juan ratificaron de manera el llamado a un paro general de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril.

La decisión fue tomada durante una asamblea provincial que contó con la participación de diversos líderes comunitarios, quienes expusieron las problemáticas que afectan a la región.

Entre los puntos centrales que motivan la protesta se encuentran el rechazo a la explotación minera en la zona y el impacto de la crisis económica, reflejado en el aumento del costo de la canasta básica.

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Tras el proceso de deliberación, los asistentes aprobaron la ejecución de la medida de fuerza, la cual implicará la paralización de las actividades productivas, educativas y de transporte en toda la demarcación.

Miembros de organizaciones de San Juan duranta la asamblea.

Jornada de protestas en San Juan

Voceros de la movilización indicaron que la jornada de protesta afectará tanto al sector público como al privado, incluyendo el comercio y las oficinas administrativas.

Esta iniciativa local se inscribe en el marco del «Día de Rebeldía», una convocatoria de la Coordinadora Popular Nacional que busca replicarse en otros puntos del país ante la falta de respuestas gubernamentales a las demandas de la región de El Valle.