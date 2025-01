Abogan por nueva Ley Minera en el país

La Cámara Minera de la República Dominicana planteó que en el proyecto para la nueva ley minera que está en proceso de discusión, se elimine la discrecionalidad que tienen diversas entidades estatales para el otorgamiento de permisos de operación en ese sector.

El presidente de la entidad, Pedro Esteva, dijo que en la actualidad son muchas las entidades estatales que pueden intervenir en el otorgamiento de permisos.

Dijo que el nuevo proyecto de ley, donde han intervenido los diversos sectores que tienen intereses en el sector va a sustituir la ley actual que tiene una vigencia de 50 años.

Mesa Minera

Tal como ha ocurrido con otros sectores, la Cámara Minera de la República Dominicana, propuso la creación de una “Mesa Minera”, en la que participen todos los sectores, con el objetivo de crear un solo referente y evitar la ocurrencia de conflictos.

Esteva, quien participó como invitado al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, acompañado de Martín Valerio, director ejecutivo de la entidad, dijo que esa “Mesa Minera”, discutiría los temas del sector a partir de fuentes seguras de información.

Dijo, además, que en esa nueva ley se aplica el concepto de la “proporcionalidad” para garantizar que el pago de impuestos y otros beneficios se aplique de acuerdo al tamaño del yacimiento y al tiempo en que durará su explotación.

Petróleo

El presidente de la Cámara Minera dijo que las exploraciones para determinar si en el país existen yacimientos de petróleo comercialmente explotables, ha estado muy avanzadas, pero requieren de una gran inversión, que ha sido afectada por la detección de enormes yacimientos en Guyana y otros países de América del Sur.

Dijo que las empresas participantes en esas exploraciones han preferido desviar sus recursos a Guyana, donde ya se ha verificado la existencia de esos yacimientos a seguir participando en un proceso en los sitios mineros dominicanos, donde esto es sólo una posibilidad.

De izquierda a derecha: el presidente de la Cámara Minera y Petrolera (Camipe), Pedro Esteva; el director del periódico El Día, José Monegro y el director ejecutivo de Camipe, Martín Valerio. / Foto: José de León y Duanny Núñez

Granceras

El presidente de la Cámara Minera se mostró de acuerdo con la afirmación del presidente Luis Abinader que calificó como “muy delicado” el negocio ilegal de las granceras en la República Dominicana, señalando que la extracción de materiales de construcción en las cuencas hidrográficas presenta retos similares a los enfrentados en la lucha contra el narcotráfico.

Esta actividad, de acuerdo con el presidente Luis Abinader, que tiene un impacto significativo en el medio ambiente y la disponibilidad de recursos hídricos, continúa siendo un desafío para las autoridades pese a los avances reportados en los últimos meses.

Esteva dijo estar completamente de acuerdo con esa afirmación y reclamó que a los organismos estatales dedicados a combatir ese mal se le otorguen los recursos que les permitan hacer efectivo su trabajo.

Aclaró que ninguna de las empresas involucradas en el negocio ilegal de extracción no son miembros de esa entidad.

Dijo que esa extracción ilegal de materiales para la construcción tiene una estructura importante que les permite a los participantes evadir la presencia de las autoridades.

Sostenibilidad

Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera, dijo que esa entidad aboga por una minería sostenible, que respete la parte social y ambiental.

Dijo que las 56 empresas miembros de la Cámara, operan de manera formal y que la entidad ha realizado un amplio programa de educación haciendo énfasis en la necesidad de hacer una minería sostenible.

Retomó el tema de la “Mesa Minera” al indicar que se ese mecanismo existiera se habrían evitado conflictos como el ocurrido recientemente ente la minera Barrick Pueblo Viejo y comunitarios de la provincia Sánchez Ramírez por la construcción de una presa de cola.

Dijo, además, que en el proyecto de ley minera quedaría solucionado el conflicto actual relacionado con la distribución y uso de los recursos que por ley las empresas mineras deben otorgar a las comunidades.

Estuvo de acuerdo con que esa situación debe solucionarse, al estimar que los beneficios que reclaman las comunidades y que les permitiría mejorar sus infraestructuras locales, han sido incorporados al Presupuesto del Estado.

Opinó que en el nuevo proyecto de Ley Minera ese obstáculo queda resuelto.

Malos entendidos

Los directivos de la Cámara Minera estimaron que en el conflicto con la Barrick, empresa que ha invertido, US$4,500 millones, hubo “malos entendidos”, que se hubiesen evitado con la participación de entidades con credibilidad. Aclararon que se trata de un conflicto económico, no ambienta, ya que personas alegan no fueron censadas dentro del grupo a ser desalojados para dar pasó a la construcción de la presa de cola de la minera. Pusieron de ejemplo que algunas pretenden compensación por una tarea de sandía por RD$1,780,000, que no es su valor real y otros piden RD$ 80,000 por cada árbol en sus predios.