Explosión durante trabajos de soldadura deja dos fallecidos en Los Pinos de Arroyo Hondo

SANTO DOMINGO.– Una fuerte explosión registrada este miércoles en una vivienda del sector Los Pinos de Arroyo Hondo dejó como resultado la muerte de un padre y su hijo, quienes realizaban labores de soldadura cuando se produjo el estallido.

Los fallecidos fueron identificados como Juan Rafael Carmona Peña y Rafael Carmona, quienes trabajaban en la reparación de una estructura metálica en una casa ubicada en la calle La Cuesta, número 2, cuando, de manera súbita, explotó un tanque que contenía gasoil, provocando una devastadora onda expansiva.

Testigos aseguraron que el impacto del estallido fue tan fuerte que se escuchó en sectores aledaños, causando alarma entre los residentes. Minutos después, vecinos intentaron sofocar las llamas con los recursos a su alcance en lo que llegaban las unidades de emergencia.

Personal del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 acudió al lugar para controlar el fuego y rescatar los cuerpos de las víctimas, los cuales quedaron sin vida de manera instantánea debido a la magnitud del siniestro.

Los técnicos de los bomberos detallaron que la estructura quedó prácticamente destruida producto de la explosión, mientras que agentes del Departamento de Explosivos de la Policía Nacional iniciaron una investigación para determinar si existieron fallas en el manejo del combustible o falta de medidas de seguridad durante los trabajos.

Una hipótesis preliminar apunta a que una chispa del equipo de soldadura habría entrado en contacto con gases acumulados del combustible, provocando la detonación.

La comunidad del sector se encuentra consternada por el hecho, ya que ambos eran ampliamente conocidos por su dedicación al trabajo y su colaboración con los vecinos. Residentes expresaron su pesar, señalando que la tragedia ha dejado un profundo vacío en el entorno.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes. Las autoridades exhortaron a la población a extremar las precauciones en el uso de combustibles y herramientas de soldadura, a fin de prevenir incidentes similares.