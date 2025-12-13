Fallece Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena

Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena Quintanilla, falleció este sábado a los 86 años de edad.
Su hijo AB Quintanilla informó su deceso a través de redes sociales.
“Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy…”, publicó AB junto a una foto de su padre con la canción “Cien años” del cantante mexicano Pedro Infante.
Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte.
Abraham Quintanilla era cantante, compositor y productor de música.
Junto a su esposa Marcella Samora procreó a Abraham, Selena y Suzette.
Fue representante del grupo Selena y Los Dinos.