París, Francia. – La actriz Claudia Cardinale, reconocida estrella del cine italiano y musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini y Sergio Leone, falleció este martes a los 87 años en la localidad de Nemours, en la región de Île-de-France, al sur de París, informó su agente Laurent Savry a medios franceses.

Cardinale, nacida en 1938 en el territorio del actual Túnez en el seno de una familia siciliana, contaba con doble nacionalidad italiana y francesa. Durante su carrera se destacó por su voz profunda y ronca y su exuberante belleza, convirtiéndose en un icono del cine de los años 60.

Entre sus papeles más emblemáticos se incluyen “8½”, “Il Gattopardo”, “Rocco e i suoi fratelli” y “C’era una volta il West”. También participó en producciones de Hollywood, como “The Pink Panther” (1963).

Las reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar. David Lisnard, alcalde de Cannes, recordó su legado:

«Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes», señaló Lisnard en su cuenta de X, recordando que Cardinale protagonizó el cartel de la edición 70 del festival.

Cardinale deja un legado cinematográfico que trascendió fronteras y generaciones, consolidándose como una de las figuras más influyentes del cine europeo del siglo XX.