Dos muertos y uno gravemente herido dejó el accidente del helicóptero que se precipitó a tierra a media mañana de este martes en la comunidad de Muñoz, en Puerto Plata, luego que la aeronave saliera del aeropuerto Doctor Joaquín Balaguer, ubicado en El Higüero, Santo Domingo Norte.

Uno de los fallecidos fue identificado como Heriberto Medrano, hijo del fenecido empresario radiofónico Heriberto Medrano (Kuki) quien además fue senador por La Vega. El ingeniero era presidente del Grupo Medrano, conformado por emisoras, canal de televisión y cable.

La segunda víctima se informó que es el piloto que conducía el helicóptero, el mayor Jesús Méndez Cuervo, del Ejército Nacional.

El helicóptero, matrícula N9956K, tipo Bel 206, realizó una escala en La Vega y desde ahí inició su vuelo hacia el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, y se estrelló a unas 15 milla al oeste de Puerto Plata.

Las autoridades, próximo al mediodía no habían identificado aún el tercer tripulante de la aeronave.

De inmediato el helicóptero cayó a tierra, en el lugar conocido Funcity, se incendió y en las gráficas y vídeos muestran dos cuerpos calcinados y los restos del aparato.

Trascendió próximo a este mediodía que el helicótero era propiedad del dueño de Telecable Central o Grupo Medrano, cuyo presidente falleció en la tragedia.

El comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), mayor general Richard Vásquez Jiménez, tras ser informado del accidente envió dos unidades para asistir a los accidentados.

Una fuente de Aerodom, confió que el helicóptero no está registrado en la base de datos de esa empresa, aunque confirmó que sí voló de El Higüero hacia Puerto Plata.

El supervisor de turno del Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, dijo que el helicóptero, luego de salir de El Higüero, hizo una escala en La Vega y desde allí se dirigió hacia la terminal Gregorio Luperón de Puerto Plata.

El presidente de la Junta de Investigaciones de Accidente Aéreos, organismo apéndice de la Junta de Aeronáutica Civil coronel Emmanuel Souffront, confirmó el accidente y dijo que no tenía mayores detalles del mismo, aunque sí dijo que son dos los fallecidos y uno lesionado.

El vocero de la Dirección del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Héctor Olivo, confirmó el trágico hecho, y que más tarde serán dados a conocer todo los detalles del accidente.

Miembros de la Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Puerto, se presentaron al lugar del accidente aéreo.