El cantante y compositor puertorriqueño Sammy Marrero falleció este domingo a los 84 años.

Su hija, Jennissa Marrero Morales, anunció la noticia en una publicación en Facebook la mañana de este domingo. Aunque no reveló la causa de la muerte, adelantó que más adelante ofrecerá detalles sobre las exequias fúnebres.

«Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida», expresó.

Además, agradeció las muestras de amor, apoyo y oraciones recibidas. «Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi», concluyó.

Legado

Sammy Marrero fue una de las voces reconocidas de la salsa puertorriqueña y alcanzó gran popularidad como integrante de la orquesta de Raphy Leavitt.

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Durante su trayectoria se destacó por su estilo elegante y sus interpretaciones de temas salseros y románticos que marcaron época dentro de la música tropical. Su legado permanece como parte importante de la historia de la salsa en Puerto Rico.