La polémica en la música urbana volvió a encender las redes sociales tras el estreno de “Rosita”, el nuevo sencillo producido por Tainy junto a Jhayco y Rauw Alejandro. El tema provocó reacciones por la línea: “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal”, frase que desató la molestia de la trapera argentina Cazzu y reavivó tensiones con su expareja.

Para algunos oyentes, la mención responde a una referencia típica dentro del género urbano; sin embargo, la artista la interpretó como una falta de respeto en un contexto personal sensible, lo que avivó el debate en redes.

Nodal responde y defiende la referencia

Ante la controversia, Christian Nodal rompió el silencio con un extenso mensaje en su canal de difusión de Instagram, donde explicó su postura:

“¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo, a mi historial público de enamorarme sin miedo y hasta de manera impulsiva. Me atrevo a decir que incluso va en tono de burla hacia mi fama de alma enamorada. No es un ataque, no es una declaración moral, no es un juicio de valor. Es una comparación típica dentro de un género donde se mencionan nombres propios todo el tiempo, para bien o para mal”.

El intérprete de “Botella tras Botella” insistió en que el contexto fue sacado de proporción:

“Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía. En el urbano se exagera, se dramatiza y se juega con referencias culturales constantemente. Pretender que una línea así es una traición o una conspiración es forzar una narrativa que no existe. El que quiera entender, entiende”.

Maternidad, exposición pública y nuevas indirectas

El mensaje del artista tomó un tono más delicado al referirse a la maternidad y a la exposición pública de su hija:

“Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé. Y si esta situación realmente la está afectando, como se ha planteado, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada, pero mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece una historia inventada; no arregla nada”.

Además, Nodal dejó entrever críticas hacia nuevas alianzas dentro de la industria, que muchos interpretaron como indirectas a figuras de alto perfil como Bad Bunny:

“Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede compartir escenario y camaradería con quienes antes eran imperdonables. Pero una simple referencia musical de colegas se convierte en traición. Esa selectividad de la indignación es lo que realmente me cuesta entender”.

En otro fragmento, el cantante cuestionó lo que considera un cambio en el discurso artístico de su expareja:

“No hay necesidad de inventar ni agredir a nadie para ser más ‘artista’. Si hoy está en una transición donde el arte que hace la representa al 100%, perfecto. Pero hay que abrazar el pasado con lo bueno y lo malo. No por cambiar vestimenta, hablar distinto o cambiar de género musical en un álbum se va a reestructurar el género urbano con el que se creció. Ese mismo género usa lenguaje explícito, referencias directas y comparaciones sin pedir permiso”.

Para cerrar, el artista apeló al diálogo y restó dramatismo a la controversia:

“Hablando se entiende la gente. Si algo dolió por amistad, para eso existe la conversación privada. Lo demás es espectáculo. El mundo se está acabando y nosotros discutiendo una barra de reguetón. Prioridades, gente. Yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol, y eso es lo único que verdaderamente importa”.

La discusión continúa dominando las plataformas digitales, evidenciando cómo una simple línea musical puede escalar hasta convertirse en un fenómeno viral dentro del espectáculo latino.