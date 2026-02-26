Los cantantes puertorriqueños Rauw Alejandro y Jhayco se refirieron el miércoles a la polémica generada en redes sociales por la frase “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” incluida en la canción Rosita, producida por Tainy.

La línea provocó reacciones luego de que hiciera referencia al cantante mexicano Christian Nodal, expareja de la artista argentina Cazzu, quien expresó públicamente su disgusto por el tema.

La reacción de Rauw Alejandro

A través de la red social X, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, nombre real del artista, negó haber hablado mal de Cazzu y aseguró que la considera su amiga, pese a no mantener cercanía desde hace años.

«En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre», escribió.

Rauw aclaró además que la frase cuestionada no es de su autoría y que no la interpretó como una falta de respeto.

“Sobre ‘la barra’… no la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta”.

El intérprete añadió que estar en el ojo público implica una exposición constante y que prefiere no alimentar controversias.

«Sé que estar en el ojo público expone demasiado. A veces te mencionan en días en que uno no está para nada ni para nadie. Somos humanos. Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo. Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa».

También exhortó a medios y fanáticos a no sacar de contexto la situación para generar conflicto.

«A los medios y a algunos fandoms: No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año, sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo y hay unión. Paz y amor».

La respuesta de Jhayco

Por su parte, Jhayco, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, se pronunció en su cuenta de X y calificó como injusto el señalamiento hacia sus colegas.

«Encuentro injusto el señalamiento a mis colegas que participan en la canción ‘Rosita’ y cómo han sacado de contexto una barra que escribí por tomar de ejemplo que Christian Nodal se dejó y luego se casó rápido», expresó.

El cantante aclaró que no existió intención de menospreciar ni afectar a nadie por una situación personal pasada.

«En ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada, ya que todos los aquí involucrados somos figuras públicas que estamos expuestos a los medios y al qué dirán».

Asimismo, lamentó que un proyecto musical que calificó como “histórico” se vea empañado por lo que describió como una narrativa de enfrentamiento inexistente.

«Lamento profundo que un junte tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra entre hombres y mujeres que la verdad no existe. No controlo la narrativa ni lo que puedan pensar de mí».

El artista también destacó que tanto él como Rauw dejaron atrás diferencias del pasado y que actualmente apuestan por la madurez y la música.

“Acabamos una guerra sin sentido por años y en esta etapa entendimos que la mejor manera de retribuirle al público el tiempo perdido es juntándonos para darles buena música. Ya no estoy para bochinches ni controversias sin sentido”.

Finalmente, Jhayco extendió felicitaciones a Cazzu por su nueva etapa profesional.