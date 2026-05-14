El presidente de la Junta Nacional Electoral, Roberto Burneo, habla en su sede en Lima, Perú, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Lima, Perú.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú oficializará este domingo a los dos candidatos que avanzarán al balotaje presidencial del próximo 7 de junio, tras concluir el cómputo de la primera vuelta celebrada los días 12 y 13 de abril.

La proclamación se realizará bajo un clima de tensión política, debido a las impugnaciones y denuncias de presunto fraude administrativo presentadas por el aspirante ultraconservador Rafael López Aliaga, quien ha cuestionado la transparencia del proceso electoral.

Pese a las objeciones, el tribunal electoral procederá con el acto formal para dar inicio a la campaña definitiva que decidirá la presidencia del país.

La decisión posterga por dos días más el anuncio de los resultados de la primera vuelta luego que el Tribunal aseguró a fines de abril que los resultados se iban a conocer el viernes. Las autoridades aseguran que están resolviendo estos días un número elevado de actas electorales impugnadas por los partidos en disputa.

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El presidente del Tribunal, Roberto Burneo, indicó en una declaración ante la prensa que el proceso electoral peruano sigue en curso y que durante la mañana del domingo 17 de mayo se “procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta”.

Según las autoridades electorales, contabilizadas el 99,982% de las actas de votación presidencial, la conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lideraba el jueves el conteo de votos con 17,179%, seguida del nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12,030% y apenas detrás el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,905%.

Las autoridades indicaron que tras anunciar los dos finalistas del balotaje se realizarán de inmediato las pruebas en color de las boletas de votación con sus rostros y símbolos para luego empezar la impresión.

Fujimori tiene su pase asegurado a la segunda vuelta, pero Sánchez y López Aliaga se disputan voto a voto el segundo lugar, según el lento conteo oficial electoral.

Una mujer golpea una olla durante una protesta para exigir la anulación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales mientras el recuento final de votos aún está pendiente, frente al Jurado Nacional Electoral en Lima, Perú, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

López Aliaga reclama que en Perú hubo un «fraude único en el mundo», pero no ha mostrado pruebas, también ha protestado junto a miles de seguidores frente a las oficinas del Tribunal y ha insultado repetidas veces al presidente del Tribunal. El ultraconservador ha indicado que desconocerá los resultados electorales.

La misión electoral de la Unión Europea ha indicado que no existen pruebas de fraude en Perú.

El partido de López Aliaga anunció el jueves en un comunicado que desde el Parlamento se compromete a “luchar para desmantelar” a las autoridades electorales, a las que calificó de “organización criminal”, por “poner en riesgo la democracia y la libertad”.

De acuerdo a la ley peruana, quien salga elegido asumirá el poder por cinco años el 28 de julio de 2026.