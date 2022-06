Fan denunció que Silvio Rodríguez regañó al público por cantar en su concierto

“Regaña al público”

Según el portal Infobae, el reconocido y admirado trovador cubano, Silvio Rodríguez, tuvo una supuesta mala actitud con sus seguidores que asistieron el pasado martes a su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Molesto”

La publicación publica que una fan explicó en su cuenta de twitter que se salió antes del concierto pues el intérprete estuvo “hostil” y se molestó porque el público coreaba las canciones y lo ovacionaban.

“Después que cantó Unicornio la gente empezó a gritar más y a emocionarse, porque es una clásica esa rola. Volvió a parar y dijo ‘por qué no me dejan hacer el concierto que yo preparé para ustedes? ensayamos mucho, vino gente de España y ustedes no me dejan’”, reveló la internauta.