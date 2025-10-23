Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reiteró este jueves que los índices de homicidios y robos en el país han mostrado una reducción sostenida, al tiempo que respondió las declaraciones del exjefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín, quien cuestionó dichas afirmaciones.

Raful explicó que, a diferencia de años anteriores, las autoridades actuales disponen de sistemas tecnológicos más avanzados que permiten recopilar y analizar de manera precisa las estadísticas sobre criminalidad en todo el territorio nacional.

"Él sabe muy bien cómo se maneja la tasa de homicidios; los registros están sistematizados desde hace tiempo y los datos de la Procuraduría General de la República confirman las mejoras. Lo mismo ocurre con la tasa de robos", puntualizó la funcionaria.

La ministra destacó que cada lunes, durante la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por el presidente Luis Abinader, se revisan los indicadores de seguridad con total transparencia, garantizando información verificable y actualizada para la ciudadanía.

“En su época nada de esto existía; hoy estamos más avanzados y continuaremos trabajando sin detenernos”, enfatizó Raful al responder a Guzmán Fermín.

Asimismo, aseguró que el Ministerio de Interior y Policía mantiene un monitoreo constante y una evaluación permanente de las operaciones policiales para fortalecer la seguridad ciudadana.

Raful resaltó los avances alcanzados en la reforma policial, incluyendo el incremento del número de agentes patrullando las calles, la incorporación de cámaras corporales, y la modernización tecnológica de los destacamentos para facilitar las denuncias y garantizar datos más precisos sobre los hechos delictivos.