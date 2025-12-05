Fátima Bosch enfrenta críticas, pero se aferra a su corona de Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch reacciona al ser coronada Miss Universo 2025 durante la 74.ª edición del certamen, celebrada en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

En medio del escándalo por su elección, la mexicana Fátima Bosch dice que no renunciará a su corona de Miss Universo. ¿Qué les parece?

¿Se olerían algo los países de la Alianza por la Democracia al pedir que se respete la voluntad popular en Honduras? Puede ser.

A la opositora María Corina Machado solo le ha faltado pedir el despliegue de tropas estadounidenses en Venezuela para desalojar a Maduro. ¿O no?

Si el estudiante no va a clases, la Policía va a la casa. El método portugués para enfrentar la deserción es similar a uno que operó aquí.

Por cierto, Educación debe pensar en alguna medida contra los profesores que abandonan las aulas en atención a llamados de su gremio.

La Digesett no entiende ¿o no quiere entender? que abrir avenidas como la Gómez en horas pico agrava el caos en las calles perpendiculares.

Si los Digesett se dedicaran a sancionar las violaciones, en lugar de sustituir los semáforos, aquí ni se pensaría en reforma fiscal. Pero…

Fuerza del Pueblo ha rechazado la amonestación de la JCE por su marcha del domingo. Dice que la actividad fue social y no política.