La alarmante evasión del Itbis en el país

Si como dice el Conep solo se recauda el 34 % del Itbis la evasión pica y se extiende. Más que reforma fiscal, procedería cobrar el Itbis.

La fiscal del DN, Rosalba Ramos, niega y desconoce la auditoría solicitada por la Procuraduría. Otro caso que debe aclararse.

El operativo de prevención que ejecutarán 33 mil policías y militares se denomina ”Navidad con garantía de paz 2.0”. ¿Qué les parece?

A propósito del bombardeo de drogas en Baní extraña el silencio del exsenador Wilton Guerrero. Solía hablar hasta por los codos. ¿Se acuerdan?

Antes que exiliarse en China, Rusia, Irán o Corea del Norte lo más probable es que Maduro, en caso de hacerlo, se quede en Cuba. ¿O no?

Para que se tome nota. El candidato de Donald Trump ganó, aunque por poco margen, la primera vuelta de las votaciones en Honduras.

El caso del hombre detenido por amenazar a una familia con una escopeta por un parqueo en La Vega es inquietante. ¿De acuerdo?

Puedes leer: La advertencia de JCE a Fuerza del Pueblo sobre posible campaña anticipada

El miedo a los aranceles de Donald Trump es lo que más pesa hoy en las relaciones internacionales. Ni las águilas se atreven.