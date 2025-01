Santo Domingo. La merenguera típica Fefita la Grande expresó su indignación la noche del jueves contra los comentarios vertidos en un podcast, en los que sus conductores incitaron a su retiro profesional y desacreditaron sus actuales presentaciones musicales.

“No le acepto a nadie que me falte el respeto y mucho menos que se refiera a mí como si fuera un trapo viejo de cocina que no sirve ni para fregar”, escribió Fefita en su cuenta de Instagram, visiblemente molesta.

Manuela Josefa Cabrera Taveras, nombre real de la artista, solicitó a sus seguidores que reportaran la cuenta del podcast «Todo Variado Podcast«, donde se emitieron los comentarios.

A pesar de su frustración, la acordeonista aclaró que no suele recurrir a estas acciones. “No todo el sonido es bueno, no acostumbro hacer esto de reportar cuentas porque soy una artista que me debo al público. Acepto críticas buenas y malas, porque de eso se trata ser artista”, comentó.

El origen del disgusto de «La Gran Soberana» fueron las despectivas palabras de los integrantes del programa, quienes se expresaron de manera burlona sobre su carrera. Uno de ellos dijo: “¿Qué está buscando Fefita la Grande, ese ícono? Ya Fefita debe retirarse, ya no se sabe ni las canciones de ella”, lo que desató la reacción de la cantante de «Vamo’ a hablar inglés».

Disculpas del podcast

Poco después, Kelvin Mejía, uno de los integrantes del podcast, publicó un video disculpándose con la artista y aclarando que sus comentarios no fueron realizados con la intención de ofenderla ni de desacreditar su carrera.

“Quiero pedirle disculpas a la vieja Fefa, Fefita la Grande. La intención del video anterior no fue ofender a nadie ni causar este alboroto. Lo que se quiso decir es que Fefita la Grande lo tiene todo: premios, un legado amplio, un ícono de la música típica dominicana”, explicó Mejía.

A pesar de admitir que sus palabras se salieron de control, enfatizó que su objetivo nunca fue dañar la imagen de la artista.