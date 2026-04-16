Techy lanza merengue típico junto a Fefita la Grande

Santo Domingo.- En un encuentro íntimo, espontáneo y cargado de humor, la cantautora Techy Fatule presentó su nuevo sencillo en merengue típico “Él sabe”, junto a la icónica Fefita la Grande.

El tema, producido por el maestro Jochy Sánchez y con la participación del saxofonista Sandy Gabriel, representa una nueva apuesta de la artista por explorar los ritmos tropicales y sus diferentes vertientes.

Durante la rueda de prensa, ambas artistas compartieron detalles del proceso creativo del tema, dejando ver la química y complicidad que marcó esta colaboración.

Uno de los momentos más destacados fue cuando se reveló que fue el propio Jochy Sánchez quien mostró la canción en el estudio, provocando la reacción inmediata de Fefita.

Techy Fatule

“Yo quiero participar de esto, yo quiero ponerlo más arriba”, expresó la veterana artista al escuchar el tema por primera vez, según se relató durante el encuentro.

Al ser cuestionada sobre por qué decidió apoyar a Techy más allá de la amistad, Fefita fue clara: “Acepté la invitación de colaborar con esta niña porque realmente como artista hemos pasado tantas cosas y ella merece mucho más”.

Por su parte, Techy explicó que la incursión en el merengue típico responde a un proceso de exploración musical dentro de su nuevo álbum, en el que busca experimentar con distintos subgéneros del merengue.

La intérprete también aprovechó para resaltar la importancia de Fefita la Grande como figura clave de la cultura dominicana, destacando su legado y el impacto que ha tenido en generaciones de artistas.

Con “Él sabe”, Techy Fatule no solo apuesta por un nuevo sonido, sino que también celebra la unión entre generaciones dentro de la música dominicana.