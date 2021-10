Fefita la Grande se quita peluca por primera vez frente a las cámaras

Santo Domingo.- Fefita la Grande no solo es famosa por su carrera musical en el merengue típico, si no, por ser una mujer enérgica y alegre, con un peculiar estilo de vestir para nada introvertido.

Por primera vez ante las cámaras, Manuela Josefa Cabrera, nombre real de “La vieja Fefa”, se quitó la peluca que se ha convertido en prenda indispensable de su imagen, dejando ver al público su cabellera real y su lado más vulnerable.

Fefita la Grande se muestra sin peluca ante las cámaras del estilista español Jomari Goyso.

Durante un encuentro con el estilista español Jomari Goyso, la merenguera habló de experiencias vividas nunca antes compartidas en público y de lo que sería la alegría más grande de su vida.

“Si Dios me da la suerte, yo quiero morirme en un escenario, un día en una presentación… esa será la muerte más feliz de mi vida”, reveló la dominicana.

Dijo que su vida gira en torno a su público, los aplausos y la satisfacción que le ha dado su carrera artística durante más de 50 años.

Habló sobre los duros golpes que le ha tocado enfrentar, como cuando fue detectada con cáncer, enfermedad que no la detuvo para continuar sus presentaciones y giras, donde encontraba su verdadera sanación.

“Cuando a mí declararon con cáncer, a lo último yo lo dije, nadie lo supo. Yo duré un año y ocho meses con cáncer y nunca me paré de trabajar, nunca. Yo me daba una quimio y me iba a tocar y dar fiestas”, afirmó.

No pudo contener las lágrimas al hablar sobre la pérdida de la mayor de sus seis hijos, reconociendo que tras su muerte nunca más ha podido visitar el apartamento en Nueva York, donde hoy viven dos de sus nietos.

Sin embargo, las tristezas no han apagado su energía, o al menos así lo demuestra, manifestando que pese a su edad, se siente viva, y más fuerte que nunca, orgullosa de la edad que tiene. “Yo soy una mujer que tengo vida y doi vida y tengo 78 años orgullosamente”

El estilista maquilló a Fefita y aunque no cambió su cabello real, sustituyó la peluca rubia que llevaba por una de rizos color oscuro, dando a la artista un nuevo estilo sin cambiar su esencia.