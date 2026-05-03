Félix Bautista califica de “inaceptable” dispersión de protesta en San Juan

Santo Domingo,- El senador Félix Bautista calificó como “inaceptable” la intervención de las autoridades que dispersaron una manifestación en la provincia San Juan, donde ciudadanos protestaban contra proyectos de explotación minera.

Durante sus declaraciones, el legislador aseguró que la movilización se desarrollaba de manera pacífica y ordenada, por lo que consideró un error el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad.

“Yo pienso que es un error… era una actividad pacífica y ordenada; lanzar bombas lacrimógenas y chorros de agua es inaceptable, porque todo estaba en calma”, expresó.

Bautista también cuestionó la actuación de los cuerpos castrenses y policiales, señalando que en ocasiones se toman decisiones desacertadas. “A veces los militares se desesperan y toman decisiones desafortunadas”, agregó.

Quizas te interese: Manifestación contra proyecto minero en San Juan es dispersada con bombas lacrimógenas y chorros de agua

La protesta tuvo lugar en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, donde cientos de manifestantes se congregaron en defensa de los recursos naturales y en rechazo al proyecto minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest Mining.

En medio del operativo, agentes de la Policía Nacional utilizaron bombas lacrimógenas y chorros de agua para dispersar a los manifestantes, lo que generó reacciones en distintos sectores.

Las declaraciones del senador se suman al debate nacional sobre el manejo de las protestas sociales y el impacto de los proyectos mineros en la región.