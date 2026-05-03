Manifestación contra proyecto minero en San Juan es dispersada con bombas lacrimógenas y chorros de agua

Santo Domingo.- Una marcha en contra de la explotación minera en la provincia San Juan fue dispersada por agentes de la Policía Nacional, quienes utilizaron bombas lacrimógenas y chorros de agua para desalojar a los manifestantes.

La protesta se desarrolló en los alrededores de la Presa de Sabaneta, donde cientos de personas se congregaron este domingo en defensa de los recursos naturales y para exigir que se prohíba cualquier proceso de exploración o explotación minera por parte de la empresa GoldQuest Mining, responsable del denominado Proyecto Romero.

De acuerdo con los reportes, los manifestantes mantenían una movilización pacífica y ordenada, hasta que fueron intervenidos por las autoridades que custodiaban el perímetro de la presa.

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El senador Félix Bautista criticó el uso de la fuerza, calificando la actuación como “inaceptable” y un error, al considerar que se trataba de una protesta legítima.

El legislador también cuestionó la intervención de los organismos de seguridad, señalando que acciones de este tipo generan preocupación en medio del debate nacional sobre los proyectos mineros y su impacto ambiental.

La situación ha reavivado la discusión en torno a la explotación minera en la región, así como el manejo de las protestas sociales vinculadas a la defensa del medio ambiente.