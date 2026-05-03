Romeao Fergunson se robó el show en San Cristóbal con 39 puntos y el triple ganador.

Romeao Ferguson encestó un triple al sonar de la chicharra del último cuarto para conducir a los Titanes del Sur a una dramática victoria 96-94 sobre los Marineros de Puerto Plata, en partido efectuado en el polideportivo de San Cristóbal, en la continuación de la Súper Liga LNB, en opción a la Copa Banreservas.

Los Marineros estaban al frente de 4 (94-90) restando 15 segundos de acción pero Ferguson cambió la historia al encestar dos triples corridos, cuando se jugaban los últimos 10 segundos del cuarto tiempo.

Ferguson, quien culminó con seis triples en nueve intentos, anotó 39 puntos, capturó 2 rebotes y repartió 5 asistencias para dar a los Titanes su tercera victoria de la temporada.

Más destacados por Titanes y Marineros

Por los Titanes (3-4), Xavier Reyes aportó 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias; Jhonatan Araujo 13 tantos y 7 tableros. Shaun Williams añadió 11 unidades y 4 rebotes.

Por Marineros (3-4), Anderson García registró su segundo triple-doble seguido, al registrar 18 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias. Emmanuel Omogbo anotó 18 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias.

En un batallado primer parcial, Ferguson anotó un triple que daba una ligera ventaja a los Titanes (22-20), restando 1:12 de juego, pero los Marineros encontraron una respuesta con canasta de Richard Polanco para igualar las acciones a 22, con 56 segundos en el reloj.

Los puertoplateños realizaron una corrida 9-2 para quebrar el empate y una canasta de Emmanuel Omogbo ponía a los Marineros al frente (38-29), con 4:51 por jugar del segundo, aunque un triple de Ferguson acercaba a los de San Cristóbal de 4 (48-44), con 8 segundos para el descanso.

Anderson García lideró a los Marineros en la primera mitad con 15 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, mientras que por los Titanes, Jhonatan Araujo registró 13 unidades y 4 tableros, seguido por Romeao Ferguson, con 12 tantos y 3 repartos.

En el tercer parcial, el emparejamiento entre Marineros y Titanes seguía presente hasta que García convirtió uno de dos tiros libres, que ponía al frente por la mínima (62-61) a los de la Novia del Atlántico, con 3:21 en el reloj, y tras un robo de Omogbo, Toney Jr. encestó un triple que puso delante a los azules celeste de 6 (71-65), restando 55 segundos del tercero.

Los dirigidos por Daniel Maffei continuaban al frente en el marcador al inicio del cuarto parcial y una anotación de Omogbo tras desmarcarse distanciaba de 4 (94-90) a los Marineros, con 15 segundos por jugar del periodo, pero un triple triple de Ferguson, tras robo de Randy Bautista, daba el triunfo a los Titanes.

Jornada de este domingo

Los Héroes de Moca recibirán a Gigantes de san Francisco de Macorís en el polideportivo Moca 85 para enfrentarse a las 5:00 de la tarde, mientras que los Metros de Santiago visitarán a los Soles del Este en el polideportivo Rolando Ramírez para el encuentro a disputarse a las 5:30 p. m.