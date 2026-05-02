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Amistades en la adultez ¿más difíciles, pero más selectivas?

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Amistades en la adultez ¿más difíciles, pero más selectivas?

Santo Domingo.- A medida que las personas avanzan hacia la adultez, construir y mantener amistades puede volverse un proceso más complejo. Las responsabilidades laborales, familiares y personales reducen el tiempo disponible para socializar, lo que provoca que los círculos sociales sean más pequeños en comparación con otras etapas de la vida.

Sin embargo, esta dificultad también trae consigo un cambio importante: las amistades en esta etapa suelen ser más selectivas y profundas. A diferencia de la juventud, donde las relaciones surgen por cercanía —como la escuela o la universidad, en la adultez los vínculos se forman a partir de intereses compartidos, valores y afinidad emocional.

Conexiones más auténtica

Especialistas señalan que, con el tiempo, las personas desarrollan una mayor claridad sobre lo que buscan en una relación, lo que permite construir conexiones más auténticas, aunque menos frecuentes. En este sentido, la calidad de las amistades tiende a imponerse sobre la cantidad.

Otro factor determinante es la falta de tiempo. Las jornadas laborales, los compromisos familiares y los objetivos personales limitan las oportunidades para conocer nuevas personas o fortalecer vínculos existentes. Aun así, quienes mantienen amistades en esta etapa suelen valorarlas como una red de apoyo emocional clave.

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Las plataformas digitales también han influido en la forma de relacionarse. Aunque facilitan el contacto, no siempre sustituyen la cercanía y el tiempo compartido que fortalecen los lazos.

En definitiva, las amistades en la adultez pueden ser más difíciles de construir, pero también resultan más conscientes, selectivas y significativas, reflejando una etapa marcada por la madurez emocional y el autoconocimiento.

TEMAS: #adultez#afinidad emocional#amistades#Familiares
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.