Amistades en la adultez ¿más difíciles, pero más selectivas?

Santo Domingo.- A medida que las personas avanzan hacia la adultez, construir y mantener amistades puede volverse un proceso más complejo. Las responsabilidades laborales, familiares y personales reducen el tiempo disponible para socializar, lo que provoca que los círculos sociales sean más pequeños en comparación con otras etapas de la vida.

Sin embargo, esta dificultad también trae consigo un cambio importante: las amistades en esta etapa suelen ser más selectivas y profundas. A diferencia de la juventud, donde las relaciones surgen por cercanía —como la escuela o la universidad, en la adultez los vínculos se forman a partir de intereses compartidos, valores y afinidad emocional.

Conexiones más auténtica

Especialistas señalan que, con el tiempo, las personas desarrollan una mayor claridad sobre lo que buscan en una relación, lo que permite construir conexiones más auténticas, aunque menos frecuentes. En este sentido, la calidad de las amistades tiende a imponerse sobre la cantidad.

Otro factor determinante es la falta de tiempo. Las jornadas laborales, los compromisos familiares y los objetivos personales limitan las oportunidades para conocer nuevas personas o fortalecer vínculos existentes. Aun así, quienes mantienen amistades en esta etapa suelen valorarlas como una red de apoyo emocional clave.

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Las plataformas digitales también han influido en la forma de relacionarse. Aunque facilitan el contacto, no siempre sustituyen la cercanía y el tiempo compartido que fortalecen los lazos.

En definitiva, las amistades en la adultez pueden ser más difíciles de construir, pero también resultan más conscientes, selectivas y significativas, reflejando una etapa marcada por la madurez emocional y el autoconocimiento.